Рішення суду щодо вбивства оператора-українки Гатчінс: що буде з Алеком Болдвіном

За ненавмисне вбивство Галини Гатчінгс зброярці Ганні Гутьєррес-Рід може загрожувати до 18 місяців ув'язнення.

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На На Алека Болдвіна також чекає судовий розгляд у зв'язку зі звинуваченням у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінгс / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Спеціалістку зі зброї Ханну Гутьєррес-Рід, яка займалася реквізитом на знімальному майданчику фільму "Іржа", суд визнав винною в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчінс, що сталося на зйомках фільму "Іржа" (Rust). Про це повідомляє BBC

Суд ще не озвучив покарання для зброярки - його оголосять на одному із засідань у квітні 2024 року. За ненавмисне вбивство 26-річній Гутьєррес-Рід може загрожувати до півтора року ув'язнення.

"У цій справі йдеться про постійні нескінченні порушення безпеки, які призвели до смерті людини", - сказала прокурорка Керрі Т. Морріссі. Морріссі.

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Гутьєррес-Рід була "недбалою", "необережною" і "легковажною", тому що вона не помітила, що бойові кулі змішалися з муляжами в ящику з патронами на знімальному майданчику, сказала вона у своїй обвинувальній промові присяжним.

Морріссі також представила докази того, що Гутьєррес-Рід привезла на знімальний майданчик у Нью-Мексико коробку з бойовими кулями зі свого будинку в штаті Каліфорнія. На думку обвинувачення, ці патрони повільно поширювалися на знімальному майданчику протягом дюжини діб.

Морріссі вважає, що зброярка не збиралася приносити бойові набої на знімальний майданчик, тому смерть Гатчінс була "випадком трагічної недбалості". Прокурор додала, що Гутьєррес-Рід більше "турбувалася про свою кар'єру".

На актора Алека Болдвіна, який, власне, і тиснув на курок, також чекає судовий розгляд у зв'язку з обвинуваченням у ненавмисному вбивстві. Щоправда, тепер його адвокати можуть аргументувати, що бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик через недбалість Гутьєррес-Рід і їхній клієнт не мав можливості про це знати.

Хто такий Алек Болдвін? Александр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше американський актор Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчінс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Болдвін одразу після випадкового вбивства заявляв, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.

На студії стверджували, що пістолет був заряджений холостими набоями і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стволі.

Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Гатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, який залишився живий.

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