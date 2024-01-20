Алеку Болдуіну загрожує в'язниця: новий поворот у справі про вбивство українки

Попередні звинувачення з актора, володаря премії "Еммі", були зняті в квітні.

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Алеку Болдуіна загрожує тюрма / Колаж Главред, фото Instagram / alecbaldwininsta

Гранд журі штату Нью-Мексико пред'явило голлівудському акторові Алеку Болдуіну нове звинувачення у вбивстві через смертельну стрілянину на знімальному майданчику в жовтні 2021 року.

За інформацією Бі-Бі-Сі, попередні звинувачення з актора, володаря премії "Еммі", були зняті в квітні минулого року, всього за два тижні до початку кримінального процесу проти нього.

Місцеві прокурори з тих пір поділилися "додатковими фактами" судово-медичної експертизи зброї, використаної при стрільбі.

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Адвокати Болдуїна сказали BBC: ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді. 65-річний Болдуін практикувався у стрільбі з пістолета Colt перед зйомками сцени для майбутнього вестерну "іржа", знятого поблизу Санта-Фе, у жовтні 2021 року.

Але пістолет вистрілив, смертельно поранивши 42-річну українську кінематографістку Галину Хатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу.

Актор стверджує, що не натискав на курок, а лише відвів курок пістолета. Він також стверджував, що не винен у смерті Хатчінса, оскільки не знав, що зброя має бойові патрони, і тому, що на знімальному майданчику не повинно бути бойових патронів.

Але в жовтні спеціальні прокурори Нью-Мексико заявили, що доручили судово-медичним експертам відновити зброю після того, як вона була зламана під час випробувань ФБР.

За їхніми словами, це показало, що інцидент міг статися тільки в тому випадку, якщо б спусковий гачок був натиснутий.

Нагадаємо, раніше акторові Алеку Болдуіну буде пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві через стрілянину в кінематографістку Галину Хатчінс, яка була вбита на знімальному майданчику, коли він вистрілив з бутафорської зброї.

Раніше також Алек Болдуін, який потрапив у страшну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Хатчінс, заявив, що він заканчівает свою акторську кар'єру.

Через трагедію на зйомках фільму "іржа" він втратив 5 великих контрактів.

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