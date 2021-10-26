На грудях Злати Огневич палає фенікс: співачка зважилася на татуювання

Злата Огневич розкрила сакральний сенс свого татуювання / instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огневич зважилася на кардинальну зміну в зовнішності. Артистка планує нанести на своє тіло татуювання. Сказано - зроблено.

У сторіс в Instagram дівчина розповіла, що мріє про татуювання вже давно, але зважилася на такий крок тільки зараз. Визначитися їй допомогло нанесення на тіло тимчасового татуювання - так співачка змогла звикнутися з думкою про малюнки на тілі.

Також в сторіс Огневич засвітила своє тимчасове татуювання. Місце для перекладної картинки вона вибрала дуже помітне - на грудях під ключицями.

На малюнку зображений фенікс - символ вічного оновлення і безсмертя.

"Це - птах Фенікс. Дуже символічний знак для мене. Для тих, хто не знає, птах Фенікс - це створіння, яке завжди відроджується з попелу, що б з нею не відбувалося. Тому я ще трохи так похожу, і наб'ю собі де-небудь тату",- поділилася з підписниками Огневич.

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Злата Огневич показала Фенікса на своїх грудях / instagram.com/zlata.ognevich

Однак справжнє татуювання не буде дублювати тимчасове. Принаймні за місцем розташування. Співачка зазначила, що не стала б набивати тату на такому видному місці, тому що впевнена, що картинка їй швидко набридне.

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Можливо фенікс на грудях дівчини - не просто красива казка. У співачки є всі причини вважати себе феніксом, адже вона багато разів ходила по лезу на екстремальних зйомках. Про них Злата Огневич розповідала раніше.