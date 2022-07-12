П'яний ураган: Анастасія Волочкова танцями під блатні пісні розполохала відвідувачів ресторану

Анастасія Волочкова станцювала в ресторані під шансон / instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова продовжує дивним чином поєднувати в собі тягу до прекрасного (на кшталт класичного танцю, кар'єру в якому вона колись давно будувала), і до розв'язних публічних розваг.

Артистку запросила на вечір зустрічі зі старими друзями сусідка, за сумісництвом - господиня готельно-ресторанного комплексу. Для посиденьок в ресторані Волочкова вибрала до непристойності коротке плаття кольору оскаженілої Барбі і туфлі на високій платформі.

У розпал вечора балерина вирішила станцювати під шансон у виконанні ресторанних музикантів. Велика частина номера припала на блатну пісню киянки-запроданки Успенської Гитара мается.

Ролик на своїй сторінці в Instagram виклала сама балерина на наступний день після хмільної вечірки. Схоже, навіть сама Волочкова вирішила, що хапанула з п'яними танцями лишку, бо коментарі до відео закрила.

Однак незграбні, невпевнені па балерини на тремтячих ніжках все ж знайшли свої свої відгуки від захоплених такою безглуздістю глядачів:

"Як вона могла бути балериною. Танцює жахливо, ні ритму, нііічогооо немає. Коротше три прихлопи, два притопи".

"Настя танцює як зламана кочерга або рогач з російської печі, балерина блін".

"Дуже нетвереза жінка танцює".

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Нагадаємо, раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

Також ми писали, що Волочкова показала доньку, яка вже давно живе батьком. 16-річна Аріадна приїхала до мами в гості.

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