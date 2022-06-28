"Я - щаслива мама": Волочкова показала рідкісні фото з 16-річною донькою

Волочкова показала рідкісні фото з 16-річною донькою, яку забрав у неї батько / instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова показала дочку, яка вже давно живе батьком. 16-річна Аріадна приїхала до мами в гості.

На своїй сторінці в Instagram опублікувала два знімки, на яких вони проводять час з донькою.

"Моя улюблена донечка Аріадна приїхала в гості покачати мене на гойдалки. Яка ж вона стала доросла! Їй скоро виповниться 17 років. Ми чудово провели час! Коли вона була маленькою, на гойдалках катала її я. Але так швидко летить час! І все змінюється. Які б нас не поділяли відстані, ми завжди поруч! І адже ми з Арішею так схожі характерами, світоглядом і не тільки. Це найпрекрасніша людина! А я - щаслива мама. Я захоплююся внутрішнім світом цієї прекрасної леді. Її талантами, працьовитістю, знаннями, поетичним даром, художнім, музичним, знанням іноземних мов, а, головне, людяністю і добротою", написала балерина в підписі до фото.

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Зазначимо, що Аріадна з 13 років живе з батьком. Волочкова переконана, що колишній чоловік налаштував Аріадну проти неї і продовжує робити це донині.

Нагадаємо, раніше Волочкову розкритикували за нескромне вбрання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала у сукні без бюстгальтера. У такому образі вона знімалася в новому кліпі на свою пісню.

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