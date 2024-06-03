Машина в ніщо: лідер популярного українського гурту потрапив у серйозну ДТП

Український художник, музикант, лідер гурту Ot Vinta! Юрій Журавель опублікував фото, від якого по шкірі біжать мурашки - його автомобіль, на якому він із дружиною їхав на міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", виявився буквально зім'ятим у гармошку.
Таким чином артист у своєму блозі в Facebook повідомив, що потрапив у ДТП. Передня частина машини перетворилася на металобрухт, але пасажири і водій дивом залишилися цілими.
"Ми живі-здорові! Все добре. Крайня подорож на Арсенал вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання зрозуміти , не дзвонити і не писати. Мусимо трошки відійти і відпочити", - написав Журавель.
Дружина музиканта Наталія Сьомчик пізніше повідомила, що причиною аварії стала тварина, яка раптово вискочила на дорогу перед їхнім автомобілем. Звірятко залишилося цілим. "Вперше за 40 років життя в такій пригоді... головне що всі цілі, і та тваринка, що вибігла на дорогу - теж", - написала вона.
Хто такий Юрій Журавель?
Юрій Журавель - український музикант, лідер і вокаліст гурту От Вінта!, художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист. Винахідник і засновник музичного напряму "украбілі". Піонер української флеш-кліп анімації, повідомляє Вікіпедія.
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