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"Путінська верхівка не враховувала цей момент!": Данилко пояснив різницю між українцями та росіянами

26 березня 2022, 12:46

Виконавець підкреслив, що не вважає російський, український і білоруський народи братніми.

Данилко
Данилко пояснив різницю між українцями і росіянами / скріншот

Український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, пояснив, чому путінський план захопити Україну зазнав провалу.

При вторгненні Росії в нашу країну, був не врахований один важливий момент, заявив він в коментарі виданню "Медуза".

"Кардинальна різниця в тому, що у нас немає відчуття, що нас можна образити або принизити. Можна змусити, але взагалі не можна зробити мене рабом в глобальному сенсі. Ось не можна. Можна вбити! Ми навіть збрехати можемо, але ніколи не будемо на стороні ситуації або людини, яка нас поневолює. Тому таке включення людей. Путінська верхівка не враховувала цей момент!",- підкреслив виконавець.

Андрій Данилко додав, що Україна повинна сама розібратися зі своїми проблемами з різних питань.

читайте також"Зникнення пекла": Данилко розповів про знайомство з Путіним"Коли вламується з ноги інший уряд і бомбить чужу місцевість, всі об'єднуються, щоб сказати: "що, наших б'ють? Хлопці, ви зійшли з розуму?". Вони не очікували такого повороту, а ми захищаємо свою землю. Чому провал? Чому стільки смертей? Тому що правда на нашому боці. Ми ні на кого не нападали!", - зауважив артист.

Виконавець підкреслив, що не вважає російський, український і білоруський народ братнім. Кожен з нас відрізняється різними рисами.

"Історія з приводу родичів мені завжди здавалася тією, яка викликає питання. Тут який критерій? Чому ми братні? У нас багато схожого, ми дуже схожі. Але настільки різний Білорус, росіянин і українець. Всі абсолютно різні - зі своїми плюсами і мінусами!"Я нікого не виділяю", - зазначив артист.

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

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війна в Україні Андрій Данилко
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