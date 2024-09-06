Нещодавно російська співачка і фанатка кривавого режиму Путіна Валерія побічно підтримала Україну.
Для своїх нових концертів їй зробили афішу в жовто-блакитних кольорах, кольорах українського прапора, який так ненавидять росіяни.
Тоді її чоловік, такий самий любитель тероризму Йосип Пригожин повідомив, що передача кольору під час друку може спотворюватися. А ще впливає те, як падає світло, в який час дня і на яку камеру зроблено фотографію.
Тим часом сама співачка заявила, що змінювати афіші не збирається. За даними телеграм-каналу "Щоденники знаменитостей", Валерія заявила, що не збирається переробляти свою свою афішу через скандал із синьо-жовтими кольорами.
Виявляється, Валерія використала не жовті та блакитні кольори, а використала бірюзовий та гірчичний кольори. Валерія вважає, що хтось стравлює між собою людей, а обговорення кольору афіші залишила дальтонікам.
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Нещодавно Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.
А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.
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