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Путіністка Валерія несподівано підтримала Україну

Олена Кюпелі
6 вересня 2024, 00:55
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Співачка Валерія прокоментувала свої афіші в жовто-блакитних кольорах.
співачка Валерія
Співачка Валерія зробила афішу в українських кольорах/ колаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Нещодавно російська співачка і фанатка кривавого режиму Путіна Валерія побічно підтримала Україну.

Для своїх нових концертів їй зробили афішу в жовто-блакитних кольорах, кольорах українського прапора, який так ненавидять росіяни.

Тоді її чоловік, такий самий любитель тероризму Йосип Пригожин повідомив, що передача кольору під час друку може спотворюватися. А ще впливає те, як падає світло, в який час дня і на яку камеру зроблено фотографію.

відео дня

Тим часом сама співачка заявила, що змінювати афіші не збирається. За даними телеграм-каналу "Щоденники знаменитостей", Валерія заявила, що не збирається переробляти свою свою афішу через скандал із синьо-жовтими кольорами.

Як вам
Як вам "гірчичні" та "бірюзові" кольори? / Фото RedKassa

Виявляється, Валерія використала не жовті та блакитні кольори, а використала бірюзовий та гірчичний кольори. Валерія вважає, що хтось стравлює між собою людей, а обговорення кольору афіші залишила дальтонікам.

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Нещодавно Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.

А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.

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