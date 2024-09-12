Путіністка Корольова визвірилася через простих батьків невістки-стриптизерки

Наташа Корольова разом із чоловіком-стрингоносцем одружила сина зі стриптизеркою.

https://glavred.net/stars/putinistka-koroleva-vyzverilas-iz-za-prostyh-roditeley-nevestki-striptizershi-10596626.html Посилання скопійоване

Наташа Корольова, Архип Глушко з дружиною Мелісою Фокс / колаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Співачка-путіністка Наташа Корольова, яка підтримує терористичну політику Путіна проти України і вторгнення в країну, розповіла про те, як підставили батьків її невістки.

За словами зрадниці, журналісти увірвалися в будинок до батьків її невістки. Зірка обурилася такою поведінкою і зажадала залишити сватів у спокої, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Хочу звернутися до нешановних журналістів, які сьогодні під вигаданим приводом увірвалися у квартиру до батьків Мелісси і почали намагатися виводити їх на якісь розмови, знімали прихованими камерами, ганялися за маленьким братом моєї невістки. Хлопці, ви чого, хворі? У вас зовсім усе погано з психікою? Ви з перших вуст отримали всю інформацію. Навіщо ви лізете в життя простих людей, які просто не готові до публічної уваги? Наша сім'я все вам чесно все розповіла. Припиніть це, не лізьте до них", - висловилася артистка.

відео дня

Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред