Путіністка Корольова визвірилася через простих батьків невістки-стриптизерки

Співачка-путіністка Наташа Корольова, яка підтримує терористичну політику Путіна проти України і вторгнення в країну, розповіла про те, як підставили батьків її невістки.
За словами зрадниці, журналісти увірвалися в будинок до батьків її невістки. Зірка обурилася такою поведінкою і зажадала залишити сватів у спокої, пишуть пропагандистські ЗМІ.
"Хочу звернутися до нешановних журналістів, які сьогодні під вигаданим приводом увірвалися у квартиру до батьків Мелісси і почали намагатися виводити їх на якісь розмови, знімали прихованими камерами, ганялися за маленьким братом моєї невістки. Хлопці, ви чого, хворі? У вас зовсім усе погано з психікою? Ви з перших вуст отримали всю інформацію. Навіщо ви лізете в життя простих людей, які просто не готові до публічної уваги? Наша сім'я все вам чесно все розповіла. Припиніть це, не лізьте до них", - висловилася артистка.
Хто така Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.
А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.
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