Путініст Пригожин заступився за Пугачову і Ротару

Пригожин закликав тестувати співаків на алкоголь перед виходом на сцену.

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Йосип Пригожин і Валерія підтримують напад на Україну / колаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Російський продюсер Йосип Пригожин, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, несподівано вирішив зробити комплімент опальним співачкам - Аллі Пугачовій і Софії Ротару, яких не втомлюються "полоскати" російські пропагандисти.

Як пише пропагандистське видання Газета.ру, Пригожин каже, що позбавляв би професії артистів, які виступають у нетверезому вигляді. Так він прокоментував пропозицію депутата Держдуми тестувати співаків на алкоголь і наркотики перед концертами.

Хто такий Йосип Пригожин? Йосип Пригожин - російський музичний продюсер, бізнесмен, лауреат премій: "Овація" як найкращий "Продюсер року", "Найкращий продюсер десятиліття" за версією телеканалу "МУЗ-ТВ", "Найкращий бізнесмен року".

У березні 2014 року підписав лист президенту Росії Володимиру Путіну на підтримку анексії Криму. Однак у серпні 2016 року заперечував підписання ним і дружиною будь-якого документа.

У серпні 2015 року СБУ внесла Пригожина до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. відео дня

"Я б їх карав, я б позбавляв їх професії. Я з Хамзаєвим щодо цього абсолютно згоден. Божевіллю треба покласти край, особливо сьогодні. Їм дозволили виступати, країна перебуває в непростому становищі, війна в країні. Зупиніться, хочеться сказати, зупиніться. Я вважаю, що сцена для нормальних людей, для професіоналів. Згадайте Софію Ротару, візьміть Аллу Пугачову - 39°C температура, люди виходили на сцені, співали. І що, алкоголем запивали? Совість треба мати. Я повністю підтримую, що нам потрібно все-таки виховувати тверезе суспільство, а не пропагувати наркоту, алкоголь та інше. Публічні люди повинні бути носієм культури", - заявив Пригожин.

За словами Пригожина, артисти повинні поважати своїх глядачів на концертах.

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Зазначимо, співачка Валерія не стрималася і розповіла про інтимне життя з відомим продюсером Йосипом Пригожиним. Співачка поскаржилася, що він готовий був іти на все заради популярності дружини.

А також квартиру співачки Валерії та її чоловіка-продюсера Йосипа Пригожина обстріляли з рогатки. За повідомленнями інформагентств РФ, правоохоронні органи розкрили деякі деталі слідства у справі про обстріл квартири зіркової пари.

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