Путін зробив харакірі, а Масяня показала правду про війну в Україні - відомий мультик висміяв РФ

Масяня 160 епізод "Вакідзасі" про війну в Україні - правда про військове вторгнення РФ / Скріншот

Масяня - популярний мультфільм, який виходить вже більше 20-ти років. Його головна героїня, за визнанням її творця, мультиплікатора Олега Куваєва, завжди була поза політикою. Однак від жаху війни, яку розгорнули російські окупанти на території України, здригнулася навіть пацифістка Масяня.

У новій, 160-ої серії мультсеріалу без прикрас показані жахи війни в Україні.

З 24-го лютого Масяня і Хрюндель намагаються вберегти їх спільного друга Лохматого від новин про жахливі події, які розгорнулися на його історичній батьківщині. Зрештою він все ж таки дивиться телевізор, і бачить реальні кадри зруйнованих російськими окупантами українських міст.

Масяня тим часом прямує в бункер до Путіна. Крокуючи по Москві, вона скрізь натикається на військові і пропагандистські гасла.

У бункері Масяня запитує у президента РФ, навіщо він почав війну в Україні. Путін відповідає: "Тому що там - нацисти".

"Так, чувак цю локшину залиш для своїх зомбі. Нацист в цій ситуації тільки один - ти",- парирує Масяня і дарує лідеру країни-агресора японський меч, за допомогою якого той здійснює харакірі.

За добу 160-ий епізод Масяні, присвячений правдивій розповіді про війну в Україні, подивилися понад мільйон глядачів.

Сам Куваєв у підписі до мультика написав: "Смутні і похмурі часи настали. Гумор йде в підпілля. Я в курсі що в коменти набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати - так що ви там обережніше... Таке моє розуміння того, що відбувається".

читайте такожАр'я Старк за Україну: зірка Гри престолів підтримала постраждалих від агресії РФ українців

Раніше голлівудська актриса, зірка серії фільмів "закляття", Віра Фарміга звернулася до українців з зворушливою промовою.

Знаменитість прочитала українською мовою вірш Люди-прекрасні... українського поета Василя Симоненка.

Інші новини: