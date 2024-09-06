У Пугачової та Галкіна хочуть відібрати дітей

Маразматична організація "Ветерани Росії" вимагає забрати дітей у Пугачової через "часті поїздки".

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Максим Галкін, Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російська "патріотична" організація, яка славиться своїми недоумкуватими заявами і зверненнями "Ветераны России", вимагає позбавити російську співачку Аллу Пугачову та її чоловіка, артиста Максима Галкіна батьківських прав.

За даними пропагандистського телеграм-каналу "Mash", активісти звернулися до омбудсмена з прав дитини через постійні переїзди зіркової парочки.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

"Ветерани Росії" всерйоз перейнялися нагальними проблемами чужих дітей. На думку глави руху Ільдара Резяпова, у кровиночок примадонни немає нормального життя - вони змушені постійно пристосовуватися до нових умов у спекотних і не дуже країнах, терпіти регулярне чищення басейну і страждати від видалення фотографій з телефону", - цитує ветеранів, які вижили з розуму, канал.

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Росіяни також не можуть пробачити Пугачовій і Галкіну позицію щодо України та засудження війни, тому їх сильно турбує те, що діти зіркової пари - Ліза і Гаррі - не повернулися цього року до ізраїльської школи. Спочатку батьки перевезли їх на Кіпр, а пізніше разом із мамою вони перебралися до Латвії.

"Тому громадські працівники просять у разі приїзду зоряної пари до Неземної (країна-терорист Росія - авт.) розлучити нащадків із мамою-татом та перевести їх до російської школи до домашки, піци в їдальні та ГДЗ з математики російською", - пишуть пропагандисти.

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Зазначимо, нещодавноАлла Пугачова відреагувала на останній пост свого онука Микити Преснякова. Примадонна підтримала молодого музиканта в його творчих успіхах у США і написала: "Жги, синку".

А також колишня сусідка Алли Пугачової Лідія Панкрухіна спілкується з племінником артистки Владом і він заявив, що у Примадонни проблеми з чоловіком Максимом Галкіним.

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