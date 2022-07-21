Пугачова - не шифоньєр: Максим Галкін емоційно відреагував на вимогу повернути Примадонну в РФ

Галкін емоційно відреагував на вимогу повернути Пугачову в РФ / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін покинув РФ на самому початку повномасштабної війни в Україні. Цим жестом артист підкреслив своє негативне ставлення до військової політики Кремля.

Разом з ним з країни-агресора виїхала і його дружина - співачка Алла Пугачова. Хоч свою позицію щодо війни в Україні артистка не озвучила, за замовчуванням вважається, що вона підтримує думку чоловіка.

Пугачова і Галкін спершу вирушили до Ізраїлю, зараз перебралися до Латвії, де комік дає концерти. Він час від часу ділиться з шанувальниками кадрами з сімейного життя, яке, схоже, тільки стало щасливіше та міцніше.

Однак існує пласт фанатів Примадонни, які вважають Галкіна за його антивоєнну позицію зрадником Батьківщини, який тримає Пугачову в полоні, і не дозволяє їй повернутися в РФ.

Відповідати на ці безпідставні звинувачення шоумен вже дуже втомився, і показав свою емоційну реакцію на черговий подібний випад на своїй сторінці в Instagram. Галкін постарався нагадати, що Алла Борисівна - доросла дівчинка, і сама вирішує, де їй бути.

Коментар Максима Галкіна / instagram.com/maxgalkinru

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Нагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну. В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

За антивоєнні висловлювання і засудження політики Кремля на коміка також завели кримінальну справу в Росії через донос "небайдужих громадян".

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