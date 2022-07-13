"Заарештують та екстрадують в Росію": на Максима Галкіна завели кримінальну справу

На Максима Галкіна завели кримінальну справу / скріншот

На російського шоумена, який засуджує війну в Україні, в Росії завели кримінальну справу.

Російський депутат Роман Худяков упевнений, що чоловік Алли Пугачової буде заарештований і доставлений в РФ.

"28 липня Максим Галкін запланував концерт в Туреччині. У Туреччині, яка не є недружньою країною, і куди наші туристи люблять їздити у відпустку — і явно не для того, щоб дивитися на Галкіна, що викликає огиду. Гумориста-провокатора, найімовірніше, заарештують і екстрадують до Росії. Це хороша новина", - вважає він.

За словами Худякова, на Галкіна доніс "небайдужий громадянин".

читайте такожЛатвійський співак показав, як насправді виглядають Пугачова з Галкіним"У Росії проти нього порушено кримінальну справу. Цитата із заяви небайдужого громадянина, який написав наступне: "Центр з протидії екстремізму гу МВС Росії по Ростовській області сьогодні угледів ознаки складу злочину за ч. 1 ст. 207.3 КК РФ. Галкін Максим Олександрович допустив висловлювання, які, на мою думку, є помилковими по відношенню до армії Російської Федерації", - заявив він.

Зазначимо, що Максим Галкін одним з перших покинув країну-агресора після початку війни в Україні. Він активно виступає проти рішення Путіна окупувати нашу країну.

Нагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

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