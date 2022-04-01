Російська телеведуча, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землею

Тетяна Лазарєва була в Києві 24 лютого, коли почалося повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну / instagram.com/lazarevatut

Російська актриса, телеведуча і громадський діяч Тетяна Лазарєва відчула весь жах повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на собі - 24 лютого вона перебувала в Києві, приїхала на зйомки шоу Ліга сміху.

Деякий час вона перебувала в Україні і не боялася називати речі своїми іменами - в соціальних мережах артистка відкрито заявляла про напад військ РФ. Не раз вона підкреслювала - за її слова на батьківщину, в Росію, їй тепер дорога закрита.

Вона і раніше підтримувала Україну - в 2014 році вона була однією з громадських діячів, які підписали заяву про припинення окупації Криму.

Зараз опозиціонерка виїхала з України в Іспанію і не поспішає повертатися в РФ. В інтерв'ю для YouTube-каналу Продолжение следует Лазарєва заявила, що відповідальність за війну в Україні несе весь російський народ, який не поспішає протистояти агресору Путіну: "Російський народ несе відповідальність велику (за війну - прим. редактор). Ну так, всьому суспільству капець. Потрібно всю Росію зрівняти з землею і побудувати нову".

Також артистка впевнена - Росію, не залежно від того, чим і коли закінчиться війна в Україні, чекає занепад і громадянська війна.

"До осені ми будемо бачити страхітливий розпад суспільства. Бідність, злидні, голод і плюс громадянська війна. Я не дуже горю бажанням повертатися. Вибачте, але є можливість. Дуже співчуваю тим людям, які будуть там жити. Саме їх я хочу якось підтримати. Це громадянська війна. Хаос",- підкреслила Лазарєва.

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Раньше Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну. Довгий час мовчала і її мовчання прирівнювали до прямого сприяння країні-агресору.

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