"Кинула кіно і пішла служити": українські актори поділилися втратою

На фронті загинула відома українська продюсерка Вікторія Боброва.

Вікторія Боброва загинула — реакція зірок

На війні загинула відома українська продюсерка Вікторія Боброва, яка проміняла кар'єру в кіно на захист батьківщини від російської агресії. Про її смерть повідомила мама, Ольга Боброва, у Facebook.

Останній допис на сторінці Вікторії з'явився три дні тому. Колишня продюсерка, яка служила офіцером відділення комунікацій у 10-й ОГШБр, поділилася фотографіями у військовій формі та букетом тюльпанів. Пізніше в коментарях мама підтвердила трагічну новину.

"Так, це правда. Нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона назавжди залишиться з нами, назавжди молода і красива", — написала Ольга Боброва.

Як на смерть Вікторії Бобрової відреагували українські зірки

Антоніна Хижняк

Відома актриса Антоніна Хижняк емоційно висловилася про втрату в Instagram. Вона зазначила, що разом із шанувальниками часто підтримувала збори на потреби підрозділу Бобрової і досі не може повірити в те, що сталося.

"У це неможливо повірити. Наша Квітка на щиті. Кинула кіно, свою професію і пішла служити. Вибач, Віко, ми назавжди у боргу перед тобою і твоєю родиною", — написала Антоніна.

Олена Світлицька

Знаменитість виклала в Instagram свою фотографію, на якій зафіксувала свій стан після трагічної новини. Олена не приховувала, що втрата Вікторії глибоко її вразила.

"Просто шок. Кожного разу. Коли гинуть молоді. Красиві. Талановиті. Сповнені життя. Творчості. Любові. Вікуся, дівчинко! Спочивай з миром", — висловилася Світлицька.

Даша Трегубова

Актриса Даша Трегубова репостнула в Instagram Stories фотографію зі сторінки Вікторії Бобрової та висловила свої емоції від втрати.

"Вікуся... Не можу усвідомити", — написала зірка, супроводивши пост емодзі розбитого серця.

Ольга Сумська

Легендарна актриса Ольга Сумська також не залишилася байдужою до трагічної новини. Вона поділилася новиною про смерть продюсерки та висловила співчуття в Instagram.

"Світла пам'ять", — написала Сумська.

Анна Кошмал

Зірка також не залишилася осторонь трагічної події для українського кіно і висловилася про смерть Вікторії Бобрової в Instagram.

"Вікуся... як так...", — написала Анна Кошмал.

Вікторія Боброва — що відомо

Вікторія Боброва працювала кастинг-директором і продюсером у проєктах "Як я провів літні канікули" та "Подвійний іммельман". З початком повномасштабного вторгнення вона змінила творчу діяльність на військову службу. Вікторія приєдналася до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", де обіймала посаду офіцера відділення комунікацій.

Раніше Главред повідомляв, що головним "Холостяком" країни офіційно оголошено В'ячеслава Кравцова. У 15-му сезоні шоу підкорювати учасниць і глядачок буде професійний спортсмен і бізнесмен, для якого сімейні цінності та виховання дитини стоять на першому місці.

Також популярний артист і гуморист Іван Люленов спровокував скандал випуском свого нового треку "Ікона". Релігійну спільноту обурив візуальний ряд композиції: співак з'явився в образі священнослужителя і використав власне стилізоване зображення, що імітує ікону.

Вас може зацікавити:

Про особу: Антоніна Хижняк Антоніна Хижняк — українська актриса театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотри Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської актриси Алісії Вікандер.

