Проросійського учасника "Євробачення" зняли з фіналу: що сталося

Нідерландського учасника Євробачення 2024 Йоста Кляйна (Joost Klein) керівництво Європейської мовної спілки (EBU) відсторонило від участі у фіналі конкурсу

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Йост Кляйн не буде приймати участь у фіналі "Євробачення-2024" / колаж Главред, фото Instagram

Поп-музиканта з Нідерландів Йоста Кляйна керівництво Європейської мовної спілки (EBU) спершу відсторонило від репетиції фіналу "Євробачення-2024" через його коментарі щодо учасниці з Ізраїлю. Про це спершу повідомило британське видання The Telegraph. Але потім на офіційному сайті пісенного конкурсу з'явилося повідомлення, що Клейн узагалі не братиме участі у фіналі "Євробачення-2024" - через заяву, яку подала на нього в поліцію жінка зі знімальної групи.

"Поки розслідування йде своєю чергою, його (Йоста - Главред) подальша участь у конкурсі недоцільна. Ми хотіли б уточнити, що, всупереч деяким повідомленням у ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не пов'язаний з будь-яким іншим виконавцем або членом делегації. Ми дотримуємося політики абсолютної нетерпимості до неналежної поведінки на нашому заході і прагнемо забезпечити безпечну і спокійну робочу обстановку для всіх співробітників конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна по відношенню до члена команди вважається порушенням правил конкурсу", - повідомили в EBU.

У EBU не уточнюють, у чому полягав "інцидент". Однак місцеві ЗМІ стверджують, що Кляйн вчинив насильницькі дії щодо однієї зі співробітниць конкурсу. Згодом з'явилася інформація, що зірка не вступав у фізичну сварку, проте погрожував жінці.

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"Поліція проводить розслідування за фактом залякування. Злочин було скоєно на арені в Мальме в четвер увечері. Підозрюваного, чоловіка, вислухали. Він не перебуває під вартою", - повідомив у коментарі агентству AFP представник поліції Швеції Пелле Вамстад.

Напередодні під час пресконференції ізраїльської учасниці "Євробачення-2024" Іден Голан Йост різко перервав її бесіду з журналістами. І критично висловився щодо участі конкурсантки, натякаючи на триваючу військову операцію ЦАХАЛу в Секторі Гази.

Журналіст запитав у ізраїльської учасниці - чи вважає вона, що її участь у конкурсі створює "ризик і небезпеку для інших учасників". Пізніше модератор конференції заявив, що вона може не відповідати, але в розмову грубо втрутився Кляйн і кинув репліку: "Чому б і ні?"

Потім він продовжив слухати відповідь Голан, зарозуміло схрестивши руки на грудях і заплющивши очі.

Після цього в ЕВU заявили, що виступ Кляйна на генеральній репетиції перед фінальним виступом було скасовано через цей "інцидент"

"Розслідування інциденту з нідерландським артистом на цьогорічному конкурсі Євробачення все ще триває. Також проводяться консультації між EBU і AVROTROS, голландською телекомпанією, що бере участь у проєкті. Поки розслідування триває, EBU вирішив, що Йост Кляйн не буде виступати під час другої генеральної репетиції конкурсу, за який голосують журі в 37 країнах-учасницях. Замість цього буде використано його виступ у другому півфіналі", - йдеться в повідомленні.

У телекомпанії AVROTROS теж оперативно прокоментували ситуацію з Кляйном.

"Ми взяли до відома дискваліфікацію EBU. AVROTROS вважає дискваліфікацію непропорційною і шокований цим рішенням. Ми глибоко шкодуємо про це і повернемося до цього питання по суті пізніше", - сказали телевізійники.

Не можна не сказати про те, що Кляйн уже після початку повномасштабного військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну спокійно давав концерти в Росії. Крім того, в одній із пісень він прямо говорив, що "любить країну-агресора". Це був трек, який був представлений 11 березня 2022 року під назвою "Jackass", який Кляйн виконав у дуеті з російським музикантом CMH.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення 2024 - що варто знати

Нагадаємо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

Після того як українські учасниці - Alyona Alyona та Jerry Heil - довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.

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