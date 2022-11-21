Яна Поплавська підкреслила, що не стала відмовляти Клима, який нещодавно став батьком, від ідеї стати гарматним м'ясом на війні.
Російська акторка Яна Поплавська, яка за свою кар'єру не зіграла нічого значніше Червоної шапочки, коли була ще дитиною, тепер вдарилася в ура-патріотизм і випхала свого старшого сина, у якого є довідка про непридатність, на фронт.
Раніше вона робила гучні заяви, що піде на війну, якщо її чоловіків покличуть. Ймовірно, під тиском владної матері, 37-річний Клим Гінзбург прогнувся, і відправився проходити військову підготовку, залишивши вдома дворічну дитину.
Поплавська на пропагандистському телеканалі розповіла, що це, мовляв, самостійний вибір Клима - вона його не підштовхувала, але і не відмовляла. Мотивація її сина - йти на фронт і ставати частиною геноциду українського народу, щоб радикально налаштовані росіяни не подумали про нього погано. Мовляв, він не "диванний експерт", а його дворічний син пишатиметься.
"У грудні він вже буде на Донбасі. Відмовляти я не можу. Не маю права. Я боюся! Я думаю, що будь-яка мати боїться скажено. Я замовкла, обняла його і сказала, що я ним пишаюся і я його люблю", - розповіла Поплавська.
Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.
Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.
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