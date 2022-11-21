Яна Поплавська відправила старшого сина Клима на фронт / instagram.com/the_yana_poplavskaya

Російська акторка Яна Поплавська, яка за свою кар'єру не зіграла нічого значніше Червоної шапочки, коли була ще дитиною, тепер вдарилася в ура-патріотизм і випхала свого старшого сина, у якого є довідка про непридатність, на фронт.

Раніше вона робила гучні заяви, що піде на війну, якщо її чоловіків покличуть. Ймовірно, під тиском владної матері, 37-річний Клим Гінзбург прогнувся, і відправився проходити військову підготовку, залишивши вдома дворічну дитину.

Поплавська на пропагандистському телеканалі розповіла, що це, мовляв, самостійний вибір Клима - вона його не підштовхувала, але і не відмовляла. Мотивація її сина - йти на фронт і ставати частиною геноциду українського народу, щоб радикально налаштовані росіяни не подумали про нього погано. Мовляв, він не "диванний експерт", а його дворічний син пишатиметься.

"У грудні він вже буде на Донбасі. Відмовляти я не можу. Не маю права. Я боюся! Я думаю, що будь-яка мати боїться скажено. Я замовкла, обняла його і сказала, що я ним пишаюся і я його люблю", - розповіла Поплавська.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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