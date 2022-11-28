Продюсери обрали головного претендента на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІ

Деніел Крейг, Аарон Тейлор-Джонсон / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Пошук актора на заміну Деніелу Крейгу ще й поготів не закінчився, а список потенційних "Джеймсів Бондів" тільки розширюється. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

За даними інсайдерів, після довгих роздумів зараз головним претендентом на заміну Деніела Крейга продюсери Барбара Брокколі і Майкл Вілсон став 32-річний актор Аарон Тейлор-Джонсон (відомий за супергеройським бойовикам "Месники: Ера Альтрона" і "Пипець".

Він також є лауреатом американської престижної кінопремії "Золотий глобус" за роль Рея Маркуса в стрічці "Нічні тварини".

У 2022 році вийшов бойовик Девіда Літча "Швидше за кулб" з Бредом Піттом у головній ролі, де також знявся Тейлор-Джонсон. І завоював визнання багатьох кінокритиків своєю переконливою грою в ролі кілера Мандарина.

Нагадаємо, раніше відома українська і французька актриса і модель Ольга Куриленко, відома завдяки ролі супутниці Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя", вперше звернулася до співвітчизників українською мовою.

Артистка відреагувала на масовані обстріли по критичних об'єктах інфраструктури по всій Україні. На своїй сторінці в Instagram вона висловила своє глибоке співчуття всім постраждалим від рук окупантів.

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