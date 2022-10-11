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"Дівчина Бонда" з Бердянська підтримала українців

11 жовтня 2022, 18:31

Ольга Куриленко українською мовою висловила свої емоції про те, що доводиться переживати українському народу.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко підтримала українців після масованих ракетних обстрілів / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Українська та французька акторка і модель Ольга Куриленко, відома завдяки ролі супутниці Джеймса Бонда у фільмі Квант милосердя, вперше звернулася до співвітчизників українською мовою.

Артистка відреагувала на масовані обстріли по критичних об'єктах інфраструктури по всій Україні. На своїй сторінці в Instagram вона висловила свої глибокі співчуття всім постраждалим від рук рашистських окупантів.

Куриленко зазначила, що хоч сама вона родом зі Східної України, де населення в основному говорить російською мовою, їй важливо підтримати українців мовою нашої країни.

"Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе. Такий жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма (Мой родной язык русский так как я с восточной Украины, простите, если перевод с ошибками)," - пише Куриленко.

У коментарях акторці дякують за підтримку, і відзначають, що вивчити ще одну мову ніколи не пізно, тим більше що гарний початок вже покладено.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі-в центрі столиці.

Прес-секретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

По Шевченківському району було зафіксовано три попадання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15-пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

У той же час в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, в результаті чого попередньо постраждала одна людина.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.

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