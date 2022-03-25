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"Геть з України": відео з легендарною фразою Вєрки Сердючки про росіян стало вірусним

25 березня 2022, 15:32

Фраза, накладена на повстанську музику, заграла новими барвами в контексті війни Росії проти України.

Відео з легендарною фразою Вєрки Сердючки про росіян стало вірусним/ ТСН

Фразу українського артиста Андрія Данилка, який відомий усім за сценічним образом Вєрки Сердючки, наклали на повстанську музику – після чого відомий заклик до росіян набув нового звучання. Уже легендарну фразу "Геть з України, м*скаль некрасивий!" Данилко промовив ще у 2004 році, коли виступав на сцені в образі балерини Белли Куценко.

Нового звучання ця цитата набула після того, як її наклала на повстанську мелодію солістка українського гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна. Відповідне відео Заюшкіна оприлюднила у себе у Facebook.

Відеоролик одразу став вірусним. Менш ніж за два дні його переглянули понад 60 тисяч користувачів.

Сам Данилко пояснив в інтерв'ю "Фактам", що раніше ці слова вирвали з контексту, проте зараз цитата звучить дуже доречно.

Він зазначив, що написав цю мініатюру у 2004 році, проте сьогодні ці слова звучать зовсім недвозначно.

"За великим рахунком, усе, що робила Сердючка на сцені, мало якийсь сенс. Ми завжди були спірними. Я часто дивувався, чому розважальний персонаж Сердючки викликає весь час якісь розбірки! А потім до цього звик. Тому що, навіть коли я нічого не мав на увазі, це додумувалося за мене", – зазначив артист.

Нагадаємо, раніше Данилко пояснив, за що Путін мстить Україні. За його словами, все, що російська армія зробила з Маріуполем, Харковом, Черніговом, це просто помста Путіна за те, що Україна відчуває себе незалежною.

Також Андрій Данилко заявив, що мріє побачити президента РФ Володимира Путіна на лаві підсудних. За словами артиста, він не може сказати, якими буде ставлення українців до росіян після перемоги над російськими окупантами.

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війна в Україні Андрій Данилко вторгнення Росії
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