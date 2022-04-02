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"Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою

2 квітня 2022, 23:39

Учасниця популярного шоу довго не наважувалася поділитися новиною про поповнення в родині.

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Яна Заєць стала мамою на другий день війни / instagram.com/zlayazaya_official

Українська танцівниця, учасниця 6 (в парі з Іраклієм Макацарія) і 8 (з Тарасом Цимбалюком) сезонів шоу Танці з зірками Яна Заєць стала мамою вдруге!

Чудову новину затьмарив той факт, що дитина народилася в другий день війни. Хлопчик з'явився на світ під вибухи бомб і нескінченне занепокоєння про безпеку старшого сина Івана, що знаходився в той момент на самоті в сховищі.

"Коли я дізналась, що через 9 місяців вдруге стану мамою, то не могла подумати, через які випробування прийдеться пройти, щоб взяти на руки синочка.Мені прийшлось народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста, йому лише 6 і в цю страшну ніч він без мами й тата", - поділилася спогадами Заєць.

Зараз танцівниця і її сім'я в безпечному місці. Вона розповіла, що розуміння того, що вона несе відповідальність за двох малюків, не дозволяє їй піддаватися паніці.

"Тільки зараз, коли розумію, що вони сплять у безпеці я знову глибоко вдихнула і готова повернутись до Вас та допомагати всім чим можу!Я з Вами, я поруч!ВСІМ МИРНОГО НЕБА!" - підсумувала свою розповідь Яна Заєць.читайте такожДружина Пєскова: у чому секрет елітної шахрайки і розлучниці родом з України

Раніше дружина боксера Олександра Усика показала фотографії їхнього будинку, зруйнованого російськими окупантами.

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