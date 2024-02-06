Принц Гаррі терміново вилетів відвідати короля Чарльза, якому діагностували рак

Ситуація зі здоров'ям монарха може бути досить серйозною.

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Швидкий приїзд Гаррі може вказувати на серйозність ситуації / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Принц Гаррі терміново вилетів із Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Однак, як повідомляє The Daily Mail, Меган, Арчі та Лілібет залишаються вдома.

Батько Гаррі подзвонив йому, щоб повідомити жахливу новину, і герцог Сассекський стрибнув у літак, щоб сьогодні бути у Великій Британії.

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Поки невідомо, чи побачиться він зі своїм братом принцом Вільямом або принцесою Уельською, яка відновлюється після серйозної операції на черевній порожнині. Але експерти висловили надію, що поїздка Гаррі в останню хвилину може зблизити Гаррі, Чарльза і Вільяма.

Також поки незрозуміло, де зупиниться герцог. Як відомо, йому наказали покинути Фрогмор-котедж, його колишній дім, у січні 2023 року, всього через кілька днів після публікації його відвертих мемуарів "Запасний".

Востаннє принц літав до Великої Британії у вересні на церемонію вручення премії Well Child Awards, де він зупинився в готелі.

Герцог раніше запитав, чи може він залишитися у Віндзорському замку, щоб відвідати місце поховання своєї бабусі Єлизавети II, але в дозволі йому було відмовлено.

Гаррі зазвичай подорожує зі своєю власною командою приватної охорони після того, як його позбавили права на автоматичний поліцейський захист, коли він покинув королівську сім'ю 2020 року.

Також відомо, що король особисто зв'язався з герцогом Сассекським і принцом Уельським, щоб повідомити їм про свій діагноз до того, як про нього оголосив Букінгемський палац.

Джерело, близьке до Гаррі, повідомило, що він одразу вирішив приїхати до Великої Британії якнайшвидше, щоб бути поруч зі своїм батьком. Експерти стверджують, що поїздка Гаррі до Великої Британії "вказує на серйозність" стану короля.

Нагадаємо, напередодні ввечері королівський палац оголосив про те, що у Короля Чарльза під час операції на простаті виявили онкологію в іншому місці.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосили про свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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