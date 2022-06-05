"Прилетіла відповідь за Донецьк": дочка Невзорова радіє смертям українців, вихваляючи Путіна

Дочка Невзорова радіє смертям українців, вихваляючи Путіна / скріншот

Актриса Поліна Невзорова, дочка відомого російського журналіста Олександра Невзорова, який нещодавно отримав громадянство України, підтримує вторгнення військове вторгнення РФ в Україну і радіє загибелі українців.

У своєму Telegram-каналі вона регулярно репостить фейки російських пропагандистів. Невзорова відкрито підтримує Володимира Путіна, сліпо вірячи російським "журналістам" та "політтехнологам".

скріншот

скріншот

А в одному з останніх репостів разом з автором публікації вона пораділа черговому ракетному удару по Києву, назвавши це "відповіддю за Донецьк".

скріншот

Варто відзначити, що Олександром Невзоровим, який засудив вторгнення РФ, Поліна не спілкується. Коли їй було 9 років батько пішов з сім'ї після скандалу, і припинив спілкування з нею.

Пізніше він говорив, що спілкувався б з дочкою, але цьому заважають їх різні погляди. Олександр Глібович - переконаний атеїст, а його дочка з чоловіком - прихильники православ'я і, як виявилося, Путіна.

Нагадаємо, раніше колишній заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що колишній депутат Держдуми РФ, журналіст і публіцист Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова отримали українське громадянство.

Зазначимо, що російський опозиціонер-публіцист дізнався про те, що йому указом президента Володимира Зеленського присвоєно громадянство України тільки тоді, коли ця інформація потрапила в ЗМІ.

Читайте також: