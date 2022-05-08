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"Фокуси Путіна закінчаться бомбардуванням Москви": Невзоров пояснив безальтернативність перемоги України

8 травня 2022, 12:13

Журналіст упевнений в поразці фашизму в Росії.

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Невзоров пояснив безальтернативність перемоги України / скріншот

Російський телеведучий і публіцист Олександр Невзоров переконаний, що війна Росії проти України закінчиться перемогою України, але він поки не знає, "де ця перемога зупиниться".

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він заявив, що "бачить абсолютно впевнену, жорстку перемогу України".

"Я просто не розумію, де ця перемога зупиниться. І ось це мене турбує. Я просто розумію, що всі ці фокуси Путіна закінчаться бомбардуванням Москви, ймовірно. Тоді ситуація буде зовсім іншою, вона буде набагато складнішою для тих росіян, які зараз однозначно б'ються (підтримують на інформаційному фронті - ред.) за Україну", – сказав Невзоров.

На його думку, саме Україна виявиться тією силою, яка зламає фашизм в Росії.

читайте також"Безграмотна похмура орда в лаптах": Невзоров розвіяв міф про "велич" Росії"Я розумію, що ви абсолютно не розташовані були платити такою величезною ціною за наведення порядку в Росії і за ліквідацію фашизму, за свободу преси, за відносну свободу, яка, може бути, в Росії буде... Але так виходить, що ви платите. Так виходить, що свобода Росії купується українською кров'ю. Спасибі вам за це велике! Напевно, пів року тому я б це "спасибі" сказав з великим почуттям, але я вже не розумію, чи хочу я мати відношення до Росії. Чесно можу тобі сказати. Я бачу цей народ, бачу це керівництво. Я розумію, що цей стан легко може повернутися. Стан, який мене лякає. І що немає ніякого страхуючого, що гарантує неповторення фашизму в Росії, фактора", - заявив Невзоров.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" один одного.

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війна в Україні Дмитро Гордон Олександр Невзоров
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