Запросили до військових НАТО: Єфросиніна похвалилася досягненнями чоловіка на війні

Телеведуча поділилася тим, чого досяг її чоловік Тимур Хромаєв.

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Маша Єфросиніна пишається своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим/ колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча і громадська активістка Маша Єфросиніна поділилася військовими досягненнями свого чоловіка Тимура Хромаєва.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала скріншот екрана, на якому видно, що вона розмовляє зі своїм чоловіком. "Чоловік - ніколи не був фанатом публічності. Але особливо не був проти підтримувати замальовки нашого сімейного життя в моїй соціальній мережі", - розповідає Єфросиніна.

За її словами, за останні півтора року Тимур Хромаєв практично нічого не дозволяв постити про свою службу в армії. "Але сьогодні він не завадить мені поділиться з вами тим, що я ним пишаюся. Тимура вже вдруге запросили до військових НАТО для обміну досвідом та обговоренням технологій, які він і його побратими розробили і працюють", - написала телеведуча.

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Маша Єфросиніна поділилася успіхами свого чоловіка / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відреагувала на черговий підлий обстріл України та її цивільної інфраструктури російськими окупантами. У суботу, 30 грудня, росіяни вдарили ракетами по центру Харкова.

Раніше також Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.

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