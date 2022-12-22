Бен Стіллер розтікся в компліментах виступу Зеленського в Конгресі

Голлівудський актор Бен Стіллер, який влітку побував в Україні як посол доброї волі ООН, всіляко захопився виступом Володимира Зеленського в Конгресі.

Бен Стіллер і Володимир Зеленський / фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор, сценарист і режисер Бен Стіллер, який влітку був в Україні як посол доброї волі ООН у справах біженців, з величезним захопленням відреагував на вчорашній виступ президента Володимира Зеленського в Конгресі США. Відповідний текст він розмістив на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

Актор чесно написав - після того, як він сам побачив сліди військових злочинів, які російські окупанти скоювали в Київській області, йому дуже важливо говорити про допомогу Україні, яка охоплена війною.

"Спостерігаючи як український президент Володимир Зеленський звертається з проханням про допомогу тут, в США, і під час його виступу перед Конгресом, я відчув безліч почуттів. Я бачив руйнування і спілкувався з мирними жителями, які безпосередньо постраждали від цієї неспровокованої війни. Якби ви могли своїми очима побачити наслідки цієї несправедливої агресії, масштаби руйнувань і душевних страждань, про допомогу українському народу в цей час не було б питань", – написав він.

Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.

Пізніше легендарний боксер- Майк Тайсон підтримав Україну. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.

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