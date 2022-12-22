Бен Стіллер розтікся в компліментах виступу Зеленського в Конгресі

Легендарний голлівудський актор, сценарист і режисер Бен Стіллер, який влітку був в Україні як посол доброї волі ООН у справах біженців, з величезним захопленням відреагував на вчорашній виступ президента Володимира Зеленського в Конгресі США. Відповідний текст він розмістив на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.
Актор чесно написав - після того, як він сам побачив сліди військових злочинів, які російські окупанти скоювали в Київській області, йому дуже важливо говорити про допомогу Україні, яка охоплена війною.
"Спостерігаючи як український президент Володимир Зеленський звертається з проханням про допомогу тут, в США, і під час його виступу перед Конгресом, я відчув безліч почуттів. Я бачив руйнування і спілкувався з мирними жителями, які безпосередньо постраждали від цієї неспровокованої війни. Якби ви могли своїми очима побачити наслідки цієї несправедливої агресії, масштаби руйнувань і душевних страждань, про допомогу українському народу в цей час не було б питань", – написав він.
Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.
Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.
Пізніше легендарний боксер- Майк Тайсон підтримав Україну. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.
Інші новини:
- Шерон Стоун у Каннах підтримала Україну стильним жовто-блакитним брючним костюмом
- Зірка Голлівуду Джон Сіна підтримав Україну і зустрівся з підлітком-біженцем з Маріуполя
- Ніно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка