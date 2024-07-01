"Приїхав квіточки полити додому": Фагот із ТНМК ледь не потрапив під ракетний удар у Києві

У неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву - і волею долі, практично в епіцентрі його наслідків опинився Фагот із ТНМК.

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Фагот із ТНМК опинився під час ракетного удару РФ просто в районі Оболоні / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

30 червня 2024 року російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, внаслідок якого уламки ракети влучили в багатоповерховий будинок у густонаселеному столичному районі Оболонь. Волею долі фронтмен легендарного українського хіп-хоп-гурту ТНМК Олег Михайлюта (більш відомий як Фагот) опинився в епіцентрі вибуху, повідомляє портал "Обозреватель".

"Учора ввечері я приїхав на Оболонь, припаркував автомобіль біля свого будинку, і через десять хвилин буквально поруч прилетіло. Вибух був дуже гучним. Можливо, так відреагував на нього, тому що це сталося фактично під боком. Люди реагували по-різному. Хтось, пробігаючи, вигукнув: "Ось і нас із бойовим хрещенням". Хтось у сльозах та істериці біг у під'їзд, де це сталося. Звуку повітряної тривоги я не чув, тому все було несподіваним", - сказав артист.

Михайлюта стверджує, що його дружина, відома дизайнерка одягу Ольга Навроцька, дізналася про інцидент із його поста в Instagram.

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"Ось так приїхав квіточки полити додому", - написав музикант.

Хто такий Фагот? Олег Ігорович Михайлюта, відомий як Фагот (27 березня 1974 року, Харків) - український співак, який разом з Олександром "Фоззі" Сидоренком є вокалістом і основними авторами музики легендарного хіп-хоп-гурту "Танок на майдані Конго" (ТНМК), повідомляє "Вікіпедія".

Вибухи в Києві та області 30 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

Постраждалим із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

Пізніше стало відомо про те, що серед постраждалих - дитина. Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику. Противник вдарив не в темну пору доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

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