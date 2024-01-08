Довгий час співак-путініст Філіп Кіркоров вважав себе недоторканним, адже народ і уряд країни на болотах прощали йому різні витівки. Однак участь Примадонна у скандальній "голій" вечірці ведучої Анастасії Івлєєвої, а точніше - її наслідки, опустили артиста з небес на землю.
Так вкритого ганьбою артиста стали "вирізати" з популярних шоу і концертів, його виступи і корпоративи, на яких Філя міг заробити мільйони на нові сідниці, організатори повально скасовують. Для Кіркорова, переконаного у своїй безкарності, це стало справжнім ударом.
До того ж ніхто не повірив відео, на якому артист просить вибачення - публіка вимагала "кров" Примадонна. Тоді він вирішив від усіх відкупитися.
В соціальних мережах він опублікував заяву, в якій пообіцяв "віддати свій гонорар за участь у телепроєкті "Новорічна Маска" на телеканалі НТВ постраждалим від нелюдської терористичної атаки, що сталася в новорічні дні, жителям міста Бєлгорода". Йдеться про вибухи, які прогриміли в Бєлгороді 2 січня - ракети ППО країни-окупанта обрушилися на голови своїх же жителів. Однак влада своєї провини в руйнуваннях не визнала, як зазвичай звинувативши в нещастях "колективний Захід".
У коментарях багато хто не повірив щирості душевного пориву Кіркорова, і побачив в його слова рівно те, чим вони є насправді - кволою і неправдоподібною спробою прикрити свій силіконовий тил.
Раніше у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова, який став ледь впізнаваний. Співак був явно не в собі - на світському заході він цурався не тільки журналістів, а й своїх колег.
Також стало відомо, що дітей Філіпа Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся. Витівки епатажного артиста вилазять його спадкоємцям боком, до чого йому, схоже, абсолютно немає діла.
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