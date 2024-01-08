УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Пізно пити боржомі: переляканий Кіркоров вирішив відкупитися за "голу" вечірку

Анна Підгорна
8 січня 2024, 16:12
Філя згадує, що його країна воює, лише тоді, коли з цього можна вичавити хоч найменшу особисту вигоду.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров хоче відкупитися від скандалу з голою вечіркою / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Довгий час співак-путініст Філіп Кіркоров вважав себе недоторканним, адже народ і уряд країни на болотах прощали йому різні витівки. Однак участь Примадонна у скандальній "голій" вечірці ведучої Анастасії Івлєєвої, а точніше - її наслідки, опустили артиста з небес на землю.

Так вкритого ганьбою артиста стали "вирізати" з популярних шоу і концертів, його виступи і корпоративи, на яких Філя міг заробити мільйони на нові сідниці, організатори повально скасовують. Для Кіркорова, переконаного у своїй безкарності, це стало справжнім ударом.

До того ж ніхто не повірив відео, на якому артист просить вибачення - публіка вимагала "кров" Примадонна. Тоді він вирішив від усіх відкупитися.

відео дня

В соціальних мережах він опублікував заяву, в якій пообіцяв "віддати свій гонорар за участь у телепроєкті "Новорічна Маска" на телеканалі НТВ постраждалим від нелюдської терористичної атаки, що сталася в новорічні дні, жителям міста Бєлгорода". Йдеться про вибухи, які прогриміли в Бєлгороді 2 січня - ракети ППО країни-окупанта обрушилися на голови своїх же жителів. Однак влада своєї провини в руйнуваннях не визнала, як зазвичай звинувативши в нещастях "колективний Захід".

У коментарях багато хто не повірив щирості душевного пориву Кіркорова, і побачив в його слова рівно те, чим вони є насправді - кволою і неправдоподібною спробою прикрити свій силіконовий тил.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров хоче відкупитися від скандалу з голою вечіркою / vk.com/fkirkorov

Раніше у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова, який став ледь впізнаваний. Співак був явно не в собі - на світському заході він цурався не тільки журналістів, а й своїх колег.

Також стало відомо, що дітей Філіпа Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся. Витівки епатажного артиста вилазять його спадкоємцям боком, до чого йому, схоже, абсолютно немає діла.

Інші новини про Філіпа Кіркорова:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

15:56 Світ
"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

15:55 Україна
США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

14:59 Світ
Всі головні новини

Популярне

Окупанти запустили по Києву Кинджали : перші подробиці 7514

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

Культура там, де Пугачова : через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи 5908

"Культура там, де Пугачова": через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода 4818

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода

Клопотенко емоційно розкритикував свято Водохреща - в чому причина 4230

Клопотенко емоційно розкритикував свято Водохреща - в чому причина

Останні новини

16:23

Є вдома у кожного: лікарі назвал популярний напій, що допоможе позбутись прищів

16:12

Пізно пити боржомі: переляканий Кіркоров вирішив відкупитися за "голу" вечірку

16:08

Прийдуть біди і фінансові труднощі: що не можна робити 9 січня

15:56

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

15:55

"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій КуликЧерез війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик
15:54

Ракетні удари по окупованому Криму: Гуменюк розповіла про нові рішення окупантів

15:49

Україні не вистачатиме зброї і боєприпасів у разі війни між КНДР та Південною Кореєю – Кулик

15:47

Нечесні виробники озброєння розгорнули дискредитаційну кампанію проти держаудиторів – заява

14:59

Китай готується кинути виклик США та почати нову війну: експерт розкрив деталі

Реклама
14:59

США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

14:49

Путін влаштував шантаж НАТО через Україну: у Білорусі розгорнуто ядерну зброю - WSJ

14:46

Сергій Стерненко. Росіяни пишаються ракетною атакою і продовжують мерзнутиВідеоблоги

14:44

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

14:32

39-річна учасниця Холостяка-12 розсекретила стать майбутньої дитини

14:18

Від чого допомагає чай з ромашкою: несподівана користь, про яку мало хто знає

14:14

У Повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51

13:51

Було лише 23 роки: під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

13:37

Для чого потрібно їсти морську капусту: відповідь здивує навіть досвідчених гурманівВідео

13:36

Потрібен звичайний ніж: як зрозуміти, що куряче м'ясо зіпсовано

13:08

Гороскоп на завтра 9 січня: Скорпіону - розлад у сім'ї, Козорогу - гнів дружини

Реклама
13:06

Росіяни наступають в Куп'янському лісі: намагаються прорвати оборону ЗСУ

13:01

На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію: намагаються вибити ЗСУ

12:22

РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами: збити вдалося половину

12:09

Ольга Сумська показала архівні сімейні фото з дочкою-мовчункою

12:04

Як працює ППО і де її розміщують: з чого складається і чим може битиВідео

11:52

Ексзаступник міністра і двоє чиновників Міноборони розтратили 950 млн грн на бронежилетах

11:42

Церковне свято 9 січня: чого не варто робити, аби не отримати зайві проблеми

11:25

Штормове попередження, 400 міст і сіл без світла: складна погода "атакувала" УкраїнуВідео

11:22

Через ворожий обстріл Хмельницького велика пожежа та двоє загиблих - ХОВА

11:10

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Бикам - дурні суперечки, Кабани - плануйте

11:08

Мішель спробує перешкодити Орбану взяти під контроль Єврораду - The Guardian

10:48

"А як Ви виїхали з України? Волонтер?": втікачу Ступці прилетіло за фото з дівчиною

10:38

Бої за Авдіївку тривають, окупанти штурмують з усіх напрямків - ISW

10:37

Як горілка впливає на мозок: доктор Габорець пояснив, що твориться з людиноюВідео

10:11

Ці стегна підійдуть до будь-якого гарніру: шикарний рецепт курки у медово-імбирному соусі від Ектора

10:02

Січневий перерахунок пенсій: хто отримав надбавку в тисячі гривень

09:49

Мріяв подарувати свою збірку Залужному: на війні загинув відомий поетВідео

09:35

"Це закінчиться колапсом одної сторони": історик сказав, як може завершитися війна

09:13

Чому в США немає РАГСів: як там реєструють шлюб

08:39

ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу: у Welt назвали важливу умову

Реклама
08:08

У Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги: були влучання ракет у житлові райониФото

07:38

Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом: в місті відбулися вибухиФото

07:36

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

07:12

РФ б'є ракетами по Україні, у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі - вибухи: що відомоВідео

07:10

Лише геній знайде тварину на малюнку за 8 секунд: надзвичайно складна загадка

06:31

По всій Україні - тривога, РФ запустила крилаті ракети: що відомо

06:05

За лаштунками війни: що відбувалося на початку мастштабного вторгненняПогляд

05:30

Головоломка для найкмітливіших: треба знайти букву W лише за 4 секунди

04:30

Інформація про заправку китайських ракет водою викликає великий сумнів - Defense Express

03:00

Дружина Павлика захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти