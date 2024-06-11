Втратила свідомість: дружина Остапчука впала в торговому центрі

Катерина Полтавська поскаржилася на низький тиск.

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Володимир Остапчук і Катерина Полтавська живуть у Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чергова дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська повідомила про те, що знепритомніла просто в столичному ТЦ.

Про це на розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Полтавської, вона хотіла зняти для своїх фоловерів розпакування, але не зняла, оскільки втратила свідомість.

"Учора хотіла зняти вам розпакування товарів для дому, але знепритомніла в ТЦ. Це все мій низький тиск (все життя в мене темніє в очах при різких рухах) і вимкнені кондиціонери", - поділилася дружина Остапчука.

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Катерина Полтавська знепритомніла / Скріншот Instagram/poka.tya

Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілію та сина Евана-Олександра. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

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Нагадаємо, колишня дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука,блогерка і нотаріус Христина Горняк розповіла, чому поділ спільно нажитого майна все ще триває.

Раніше також Катерина Полтавська підтвердила - вона і Володимир розписалися. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото весільного букета і її з чоловіком рук, на яких красувалися обручки. При цьому журналістка зазначила, що був тільки розпис, без весільної церемонії.

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