Втратила свідомість: дружина Остапчука впала в торговому центрі

Чергова дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська повідомила про те, що знепритомніла просто в столичному ТЦ.
Про це на розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Полтавської, вона хотіла зняти для своїх фоловерів розпакування, але не зняла, оскільки втратила свідомість.
"Учора хотіла зняти вам розпакування товарів для дому, але знепритомніла в ТЦ. Це все мій низький тиск (все життя в мене темніє в очах при різких рухах) і вимкнені кондиціонери", - поділилася дружина Остапчука.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілію та сина Евана-Олександра. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, колишня дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука,блогерка і нотаріус Христина Горняк розповіла, чому поділ спільно нажитого майна все ще триває.
Раніше також Катерина Полтавська підтвердила - вона і Володимир розписалися. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото весільного букета і її з чоловіком рук, на яких красувалися обручки. При цьому журналістка зазначила, що був тільки розпис, без весільної церемонії.
Вас також може зацікавити:
- "Він точно крякне": колишня дружина Остапчука заскочила в будинок, куди ведучий привів молоду дружину
- "Любов зцілює": колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман
- "Друзями нам не бути": Ілона Гвоздьова висловилася про Володимира Остапчука
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред