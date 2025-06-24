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"Мене страшенно лякали": Леся Нікітюк показала, який вигляд має через тиждень після пологів

Анна Підгорна
24 червня 2025, 12:12
828
Також Нікітюк поділилася подробицями того, як протікала її вагітність.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк народила - ведуча розповіла, якою була її вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

  • Леся Нікітюк показала, який вигляд має її тіло через тиждень після пологів
  • Зірка поділилася своїми страхами під час вагітності

Трохи більше тижня тому українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Про вагітність і народження малюка вона повідомила вже після того, як її син з'явився на світ, проте тепер у соціальних мережах щаслива мама починає більш впевнено ділитися подробицями життя з дитиною.

Приміром, сьогодні Леді Ле оголосила про своє повернення в Instagram-сторіс, а щоб воно було більш ефектним показала, який вигляд має її тіло за тиждень після пологів. Так на фото можна помітити, що животик ще не спав - Леся з'явилася в кадрі в коротенькій пудровій нічній сорочці з глибоким декольте.

відео дня

Також Нікітюк розповіла, що її найбільше лякало під час вагітності. До її списку увійшли: "мамський" контент у соціальних мережах, специфічний одяг для вагітних, і розповіді її мами про те, що у неї може вирости ніс.

Втім, як зазначила Леся Нікітюк, багатьох неприємних моментів вагітності їй вдалося уникнути. "Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз, все, що там далі з закінченням на "-оз" і на "-ой", мене не лякало. Алілуя! Тому цього й немає", - написала ведуча.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк народила - ведуча розповіла, якою була її вагітність / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк народила - ведуча розповіла, якою була її вагітність / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк народила - ведуча розповіла, якою була її вагітність / instagram.com/lesia_nikituk

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Хто така Леся Нікітюк?

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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