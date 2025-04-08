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Постраждало 70 осіб і відомий співак: обвалився дах нічного клубу

Олена Кюпелі
8 квітня 2025, 17:58
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У Домініканській республіці обвалився дах нічного клубу під час концерту.
У нічному клубі сталася трагедія
У нічному клубі сталася трагедія / Колаж Главред, фото скріншот Twitter

Коротко:

  • Під час концерту обвалився дах залу
  • Постраждало 70 осіб, 15 загинуло

Відомий співак зазнав травм після того, як дах нічного клубу обвалився під час його виступу, внаслідок чого загинули 15 людей і 70 опинилися заваленими.

Співак меренге Руббі Перес, який виступав під час обвалення даху в клубі Jet Set у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго, був врятований з-під завалів і отримав невідомі травми, пише The Daily Mail.

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На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як Перес, у якого було два хіти в чартах Billboard, виступає на сцені, коли частини стелі звалилися на натовп, що танцює, і виконавців.

Рубі Перез виявився сильно травмованим
Рубі Перез виявився сильно травмованим / Фото Instagram/ rubbyperezoficial

За словами Хуана Мануеля Мендеса, директора Центру надзвичайних операцій, наразі рятувальники шукають потенційних тих, хто вижив, під завалами.

Рубі Перез виявився сильно травмованим
Рубі Перез виявився сильно травмованим / Фото Instagram/ rubbyperezoficial

"Ми припускаємо, що багато хто з них все ще живий, і саме тому влада не здасться, поки під цими завалами не залишиться жодної людини", - сказав він.

"На жаль, на даний момент у нас 15 смертей... ми сподіваємося знайти ще більше людей живими", - додав Мендес.

Він не надав подробиць про кількість постраждалих, яка, за повідомленнями місцевих ЗМІ, становила десятки людей.

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