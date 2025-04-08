Постраждало 70 осіб і відомий співак: обвалився дах нічного клубу

У Домініканській республіці обвалився дах нічного клубу під час концерту.

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У нічному клубі сталася трагедія / Колаж Главред, фото скріншот Twitter

Коротко:

Під час концерту обвалився дах залу

Постраждало 70 осіб, 15 загинуло

Відомий співак зазнав травм після того, як дах нічного клубу обвалився під час його виступу, внаслідок чого загинули 15 людей і 70 опинилися заваленими.

Співак меренге Руббі Перес, який виступав під час обвалення даху в клубі Jet Set у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго, був врятований з-під завалів і отримав невідомі травми, пише The Daily Mail.

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На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як Перес, у якого було два хіти в чартах Billboard, виступає на сцені, коли частини стелі звалилися на натовп, що танцює, і виконавців.

Рубі Перез виявився сильно травмованим / Фото Instagram/ rubbyperezoficial

За словами Хуана Мануеля Мендеса, директора Центру надзвичайних операцій, наразі рятувальники шукають потенційних тих, хто вижив, під завалами.

Рубі Перез виявився сильно травмованим / Фото Instagram/ rubbyperezoficial

"Ми припускаємо, що багато хто з них все ще живий, і саме тому влада не здасться, поки під цими завалами не залишиться жодної людини", - сказав він.

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún... pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ - Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

"На жаль, на даний момент у нас 15 смертей... ми сподіваємося знайти ще більше людей живими", - додав Мендес.

?#AlertaADN



¡Lamentable! 12 muertos y decenas de heridos después del desplome del techo de una discoteca en República Dominicana, mientras se llevaba a cabo la presentación del cantante Rubby Pérez, quien hasta el momento se encuentra desaparecido pic.twitter.com/RuFAxE0uwo - adn40 (@adn40) April 8, 2025

Він не надав подробиць про кількість постраждалих, яка, за повідомленнями місцевих ЗМІ, становила десятки людей.

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