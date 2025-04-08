Постраждало 70 осіб і відомий співак: обвалився дах нічного клубу

Коротко:
- Під час концерту обвалився дах залу
- Постраждало 70 осіб, 15 загинуло
Відомий співак зазнав травм після того, як дах нічного клубу обвалився під час його виступу, внаслідок чого загинули 15 людей і 70 опинилися заваленими.
Співак меренге Руббі Перес, який виступав під час обвалення даху в клубі Jet Set у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго, був врятований з-під завалів і отримав невідомі травми, пише The Daily Mail.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як Перес, у якого було два хіти в чартах Billboard, виступає на сцені, коли частини стелі звалилися на натовп, що танцює, і виконавців.
За словами Хуана Мануеля Мендеса, директора Центру надзвичайних операцій, наразі рятувальники шукають потенційних тих, хто вижив, під завалами.
"Ми припускаємо, що багато хто з них все ще живий, і саме тому влада не здасться, поки під цими завалами не залишиться жодної людини", - сказав він.
Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.- Molusco (@Moluskein) April 8, 2025
Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún... pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ
"На жаль, на даний момент у нас 15 смертей... ми сподіваємося знайти ще більше людей живими", - додав Мендес.
?#AlertaADN- adn40 (@adn40) April 8, 2025
¡Lamentable! 12 muertos y decenas de heridos después del desplome del techo de una discoteca en República Dominicana, mientras se llevaba a cabo la presentación del cantante Rubby Pérez, quien hasta el momento se encuentra desaparecido pic.twitter.com/RuFAxE0uwo
Він не надав подробиць про кількість постраждалих, яка, за повідомленнями місцевих ЗМІ, становила десятки людей.
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