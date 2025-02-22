Трагедія для світу рок-музики: в автокатастрофі загинув культовий музикант

Музиканта оперативно доставили до лікарні, але, на жаль, лікарі не змогли врятувати його життя.

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KISS втратили друга та музиканта / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Карл Кокран загинув у автокатастрофі

Як відреагували учасники KISS

Відомий американський гітарист, автор пісень та музикант гурту KISS Карл Кокран загинув у трагічній дорожньо-транспортній пригоді. Йому було 61 рік. Як повідомляє поліція міста Бріджвотер на своїй офіційній сторінці у Facebook, аварія сталася 19 лютого близько 7:20 ранку.

За кермом автомобіля перебувала 90-річна мати музиканта, Арна, а сам Карл сидів на задньому сидінні. Через втрату контролю над автомобілем машина врізалася в дерево, внаслідок чого Кокран випав з авто та зазнав численних травм.

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Поліцейські розповіли, що жінка випадково здала назад через двір, після чого відбулося зіткнення з деревом, а удар викинув пасажира з автомобіля.

Учасники гурту KISS висловили свої співчуття / фото: скін з Інстаграму kissonline

Музиканта оперативно доставили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати його життя. Після новини про трагедію учасники гурту KISS висловили свої співчуття в Instagram.

"Наш друг Карл загинув у ДТП 19 лютого. Він був видатним вокалістом і гітаристом, який пережив важкий інсульт, але ніколи не припиняв боротьбу за повернення до життя. Він здобув любов шанувальників по всьому світу завдяки своїм виступам і залишався невичерпним джерелом натхнення, будучи нашим постійним гостем в турне. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині", - написали музиканти.

За даними поліції, мати Карла Кокрана отримала легкі травми та перебуває у шоковому стані після аварії.

Кого ще нещодавно втратив шоу-бізнес

Раніше Главред писав про те, що помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів Олег Юдін. На момент смерті йому було 62 роки.

Також, на жаль, не так давно загинула королева конкурсу краси "Міс Юна США". Дівчина загинула, коли її автомобіль врізався в трактор.

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Що відомо про гурт Kiss? Kiss (KISS) — американський рок-гурт, утворений у січні 1973 року в Нью-Йорку Полом Стенлі, Джином Сімонсом, Ейсом Фрейлі, Пітером Крісом та Браяном Стівенсоном, пише Вікіпедія. Колектив, насамперед, відомий фірмовим гримом його учасників і видовищними концертними виступами. Концерти гурту включали сцени дихання вогнем, виплювування крові, димлячих гітар, стріляючих ракет в корпусі гітари, рухому ударну установку та піротехніку. Гурт пройшов через декілька змін у своєму складі. Єдиними постійними учасниками залишаються Стенлі і Сімонс. Оригінальний і найвідоміший склад включає Стенлі (вокал, ритм-гітара), Сімонс (бас, вокал), Фрейлі (гітара, вокал), Крісс (ударні, вокал).

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