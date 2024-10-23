"Постійно кидає в цю історію": популярна співачка зізналася у зловживанні алкоголем

MamaRika розкрила подробиці свого шляху до свободи від зеленого змія.

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MamaRika новини - МамаРіка розповіла про проблеми з алкоголем / колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа, в дівоцтві - Кочетова) в юності експериментувала з алкоголем. Однак, на її жаль, не вміла вчасно зупинитися.

Шкідлива звичка залишила глибокий слід на житті артистки. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Рожева пранама".

МамаРіка зазначає: у неї був перед очима поганий приклад батька, який зловживав міцними напоями, тож вона не здивована, що її часом так сильно тягнуло "впасти" в ту саму прірву.

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На щастя для співачки, вона зуміла вчасно зупинитися: три роки вона не пила зовсім, і це показало їй, наскільки сильно її життя було залежне від алкоголю, а без нього - стає кращим. Для Середи це був важкий, але вкрай цінний досвід.

"У мене були проблеми з алкоголем. Бо мій батько алкоголік зі стажем. І я це бачила, тому кармічно мене постійно кидає в цю історію. Є постійні спокуси протягом усього життя. Коли я зривалася на ось ці алкогольні періоди, у мене стопорилося повністю все: починаючи від творчості, закінчуючи особистим життям. Я була в повній емоційній ямі. Тобто це мінус повний. Коли я вигрібала з цих станів, у мене відразу все йшло вгору. ... Навіть на фізичному рівні, коли я п'ю, у мене сідають голосові зв'язки. Мені навіть тут Всесвіт намагається пояснити, що мені не можна вживати алкоголь. У тебе є приклад, стоп. Я про те, що це дуже згубна історія. Вона дуже сильно знищує на рівні кармічному і не лише. І нагрібає дуже багато проблем. Я колись пообіцяла собі не пити рік, а не робила цього три. І мені так добре було. Я познайомилася з Сергієм, по музиці пішла вгору", - поділилася MamaRika.

Хто така MamaRika? Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка.

Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах.

Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

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