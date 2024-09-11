Після скандалу про втечу чоловіка: Таня Пренткович оголосила про нову вагітність

Пренткович і Гонковський готуються знову стати батьками.

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Таня Пренткович новини - Таня Пренткович втретє стане мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Українська блогерка-мільйонниця Тетяна Пренткович, яка потрапила в скандал через виїзд її чоловіка Андрія Гонковського за кордон під час повномасштабної війни, поділилася у своєму блозі в Instagram радісною для їхньої сім'ї новиною - скоро у них з'явиться ще одна дитина.

Пара вже виховує двох хлопчиків - Івана та Адама. Шанувальники зазначають, що сім'ї Пренткович дуже не вистачає ще однієї дівчинки, крім Тані.

Про свою вагітність блогерка повідомила чуттєвим муд-відео під коротким заголовком "+1". У кадрі Пренткович у білій легкій сукні ніжно обіймає кругленький животик, та гуляє пляжем із чоловіком і синами.

З майбутнім поповненням Таню Пренткович вже привітали Христина Горняк, Даша Квіткова, Ксюша Манекен тощо.

Дивіться відео, яким Таня Пренткович оголосила про третю вагітність:

Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".

У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.

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