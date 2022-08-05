Після постільного відео з Володимиром Дантесом Даша Кацуріна розповіла про важливе рішення

Плани дизайнерки на життя круто змінилися.
Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна, якій приписують роман з Володимиром Дантесом, є матір'ю двох маленьких дітей. Останні події змусили її прийняти важливе життєве рішення, про яке вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Даша, після постільного відео з Дантесом, яке прикувало до себе погляди тисячі цікавих фанатів, прийшла до висновку, що їй пора міняти місце проживання, принаймні на найближчий час.
Кацуріна, як і безліч українських жінок, через війну залишає Україну. Дизайнерка планує жити на дві країни, але все, що стосується її дітей, буде поки відбуватися в Польщі, яку вона вибрала через зручне транспортне сполучення з Києвом.
"Це було дуже важке рішення. І пов‘язано воно на 98% з безпекою дітей. Я ніколи не бажала емігрувати. Я дуже хочу додому. Але зараз я намагаюся знаходити плюси і для себе. Це можливість для зросту , повторюю я собі кожен день, коли важко", - поділилася своїми емоціями Кацуріна.
Що з цього приводу думає близький друг і ймовірний коханець Кацуріної, український співак Володимир Дантес, поки невідомо. Зазвичай він ставить лайки під постами Даші одним з перших, проте новину про її переїзд він залишив без уваги.
Раніше співак Володимир Дантес розкрив подробиці розставання з Надею Дорофєєвою. Артист зізнався, що їхні стосунки були найбільш публічними в його житті і надалі це не повториться.
Екстрасенс Макс Гордєєв на цей рахунок має свою думку: він вважає, що нестандартні любовні втіхи призвели до "рокіровки" в парі Дантеса і Дорофєєвої.
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