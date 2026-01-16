Кейт Міддлтон зробила особисте зізнання про старшого сина

Вони вдома грають зі своїми дітьми, і ось що може зробити Джордж.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Що робить мама Кейт вдома з дітьми

Чому вона відзначила саме Джорджа

Дружина спадкоємця британського престолу Кейт Міддлтон розповіла невеликий домашній секрет, що стосується її старшого сина Джорджа.

Як пише таблоїд Hello, принц Джордж, як і його батьки, неймовірно захоплений футболом і регбі.

Схоже, що 12-річний хлопчик все більше залучається до спорту, оскільки його мати, принцеса Уельська, розповіла, що він стає все сильнішим і сильнішим.

Кейт розповіла членам жіночої збірної Англії з регбі "Червоні троянди", яка виграла Кубок світу, що і 12-річний принц Джордж, і 7-річний принц Луї грають в цей вид спорту в школі, а 10-річна Шарлотта приєднується до сімейних ігор вдома.

Будучи покровителькою Союзу регбі, 44-річна принцеса проводила у Віндзорському замку прийом для жіночої національної збірної "Червоні троянди". У якийсь момент вони обговорювали, чому в школах часто не розділяють хлопчиків і дівчаток у спорті в молодшому віці.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з родиною / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Шарлотта грає в регбі, але вдома з родиною Луї грає в тач-регбі, і це чудова гра. Звичайно, у міру того, як вони стають фізично сильнішими — якщо ми граємо вдома, я не хочу, щоб Джордж збивав мене з ніг! Але до певного віку, я думаю, це чудово".

Принц Джордж і його майбутнє

Наближаючись до підліткового віку, старший син принца і принцеси Уельських не тільки стає сильнішим фізично, але і морально готується до своєї майбутньої долі, все частіше беручи участь у заходах разом зі своїми батьками.

Принц Джордж стає сильнішим / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Серед них – недавній візит до притулку для бездомних разом з батьком і участь у чаюванні для ветеранів у Букінгемському палаці після святкування Дня Перемоги в 2025 році.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

