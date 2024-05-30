Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв опинився на милицях - що сталося

Шоумен зізнався, яким чином отримав серйозну травму.

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Єгор Гордєєв новини - Єгор Гордєєв отримав травму ноги / колаж: Главред, фото: instagram.com/yegorgordeev

Український ведучий Єгор Гордєєв, без якого, як без чашки кави, не починають свій ранок тисячі українців, зізнався, що вищі сили вирішили зупинити його. І вибрали для цього вельми химерний спосіб.

Так у своєму блозі в Instagram Гордєєв опублікував знімок на милицях і з гіпсом на нозі. До травми, за словами шоумена, призвело його прагнення до нескінченної продуктивності.

Вдома із зіркою 1+1 Україна стався нещасний випадок - він розвішував штори, і паралельно займався розв'язанням робочих питань. Втративши пильність, ведучий пошкодив ногу.

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"Можна періодами вести паралельно скільки завгодно проектів і працювати у мультизадачності 24/7, але як тільки одного вечора починаєш одночасно вішати штори і включатись у зум, бог тебе обовʼязково зупинить, щоб ти не перевтомився і зважив свої сили", - написав Єгор Гордєєв.

Єгор Гордєєв новини - Єгор Гордєєв отримав травму ноги / instagram.com/yegorgordeev

Хто такий Єгор Гордєєв? Єгор Гордєєв - український ведучий телеканалу 1+1, продюсер, журналіст. Веде ранкове шоу Сніданок з 1+1 в парі з Нелею Шовкопляс з 2017 року. Займається благодійністю. У сфері його інтересів лежить турбота про дітей в лікарнях і безпритульних тварин.

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