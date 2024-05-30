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Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв опинився на милицях - що сталося

Анна Підгорна
30 травня 2024, 17:10
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Шоумен зізнався, яким чином отримав серйозну травму.
Єгор Гордєєв
Єгор Гордєєв новини - Єгор Гордєєв отримав травму ноги / колаж: Главред, фото: instagram.com/yegorgordeev

Український ведучий Єгор Гордєєв, без якого, як без чашки кави, не починають свій ранок тисячі українців, зізнався, що вищі сили вирішили зупинити його. І вибрали для цього вельми химерний спосіб.

Так у своєму блозі в Instagram Гордєєв опублікував знімок на милицях і з гіпсом на нозі. До травми, за словами шоумена, призвело його прагнення до нескінченної продуктивності.

Вдома із зіркою 1+1 Україна стався нещасний випадок - він розвішував штори, і паралельно займався розв'язанням робочих питань. Втративши пильність, ведучий пошкодив ногу.

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"Можна періодами вести паралельно скільки завгодно проектів і працювати у мультизадачності 24/7, але як тільки одного вечора починаєш одночасно вішати штори і включатись у зум, бог тебе обовʼязково зупинить, щоб ти не перевтомився і зважив свої сили", - написав Єгор Гордєєв.

Єгор Гордєєв
Єгор Гордєєв новини - Єгор Гордєєв отримав травму ноги / instagram.com/yegorgordeev

Хто такий Єгор Гордєєв?

Єгор Гордєєв - український ведучий телеканалу 1+1, продюсер, журналіст. Веде ранкове шоу Сніданок з 1+1 в парі з Нелею Шовкопляс з 2017 року. Займається благодійністю. У сфері його інтересів лежить турбота про дітей в лікарнях і безпритульних тварин.

Українські зірки шоу-бізнесу:

Раніше стало відомо, що зіркова ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук народила первістка. Молода мама показала обличчя немовляти за лічені години після пологів.

Також українська акторка і комік Олена Кравець показала зворушливі кадри з 85-річним батьком - днями Юрій Вікторович відсвяткував ювілей, і артистка приїхала до Кривого Рогу, щоб привітати тата.

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