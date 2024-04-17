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Популярна американська актриса повідомила про агресивну форму раку грудей

Олена Кюпелі
17 квітня 2024, 20:15
Вона виявила свій рак завдяки простому тесту.
Олівія Ман розповіла про свою хворобу
Олівія Ман розповіла про свою хворобу / Колаж Главред, фото Instagram

Голівудська актриса Олівія Манн зізналася в тому, що їй діагностували рак.

За інформацією еNews, 43-річна жінка розповіла, що роком раніше у неї діагностували рак грудей. Олівія згадує той період свого життя, включаючи свої страхи і медичні процедури, які вона пройшла.

"Я не була тією, хто був одержимий смертю або якимось чином боялася її", - сказала Олівія, у якої є дворічний син Малкольм від бойфренда Джона Мулані.

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Хто така Олівія Манн?

Ліза Олівія Манн - американська актриса, комедіантка, модель, телеведуча і письменниця, повідомляє "Вікіпедія".

Але вона також зазначає, що наявність маленької дитини вдома зробила все ще більш жахливим.

"Ви розумієте, що раку байдуже, хто ви; йому байдуже, чи є у вас дитина, чи є у вас час. Він приходить до вас, і у вас немає іншого вибору, окрім як зіткнутися з цим віч-на-віч", - каже вона.

Актрисі довелося протистояти двосторонньому раку молочної залози, зокрема, агресивному раку, який швидко розвивається і називається люмінальним. Протягом 30 днів після постановки діагнозу Олівія перенесла дисекцію лімфатичних вузлів, процедуру для соска - хірургічну операцію. Процес, який зберігає соски перед реконструкцією грудей, а також подвійну мастектомію.

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