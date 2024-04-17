Популярна американська актриса повідомила про агресивну форму раку грудей

Голівудська актриса Олівія Манн зізналася в тому, що їй діагностували рак.
За інформацією еNews, 43-річна жінка розповіла, що роком раніше у неї діагностували рак грудей. Олівія згадує той період свого життя, включаючи свої страхи і медичні процедури, які вона пройшла.
"Я не була тією, хто був одержимий смертю або якимось чином боялася її", - сказала Олівія, у якої є дворічний син Малкольм від бойфренда Джона Мулані.
Хто така Олівія Манн?
Ліза Олівія Манн - американська актриса, комедіантка, модель, телеведуча і письменниця, повідомляє "Вікіпедія".
Але вона також зазначає, що наявність маленької дитини вдома зробила все ще більш жахливим.
"Ви розумієте, що раку байдуже, хто ви; йому байдуже, чи є у вас дитина, чи є у вас час. Він приходить до вас, і у вас немає іншого вибору, окрім як зіткнутися з цим віч-на-віч", - каже вона.
Актрисі довелося протистояти двосторонньому раку молочної залози, зокрема, агресивному раку, який швидко розвивається і називається люмінальним. Протягом 30 днів після постановки діагнозу Олівія перенесла дисекцію лімфатичних вузлів, процедуру для соска - хірургічну операцію. Процес, який зберігає соски перед реконструкцією грудей, а також подвійну мастектомію.
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
Нагадаємо, раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз служить у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.
Вас також може зацікавити:
- "Повні гайки": актрисі Тишкевич стало гірше
- Популярна голлівудська акторка зізналася, за що її ненавидить Адель
- Російська акторка Анастасія Заворотнюк у комі - ЗМІ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред