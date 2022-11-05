УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

5 листопада 2022, 13:10

Микола Басков перейшов всі кордони, вважають росіяни.

Микола Басков
Басков публічно образив інвалідів / скріншот YouTube

Російський співак Микола Басков вляпався в черговий скандал. Любителя війни звинуватили в неповазі до людей з обмеженими можливостями.

З екранів телевізорів Басков образив інвалідів по слуху, показавши з екрану непристойний жест. На вчинок зірки звернув увагу актор Стас Садальський, до якого звернулися люди, які недочувають.

"У Москві безліч глухонімих, і вони дуже ображаються, коли Коля Басков робить руки так. Цей жест на мові глухих означає - жіночий статевий орган. Можна Колі так більше не робити? До мене звернулися слабочуючі, хочу, щоб до їхньої думки прислухалося керівництво ТБ", - написав Садальський.

Микола Басков показав непристойний жест
Микола Басков показав непристойний жест / скріншот

Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Також ми писали, що російська журналістка Ксенія Собчак, яка досі не озвучила виразної позиції щодо війни в Україні, "пройшлася" по дуету путіністів - Олегу Газманову і Олександру Маршалу.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
Станіслав Садальський Микола Басков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

В Україні оголосили про аварійні відключення світла у 8 регіонах країни

13:33

На кладовищі машин під Ірпенем знайшли шість осиротілих кошенятФото

13:19

Прикмети на 6 листопада: всього одна річ може залучити гроші і багатство на весь рікВідео

13:10

Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

13:00

Гороскоп на завтра, 6 листопада 2022: Дівам - важливі зустрічі, Терезам - авантюри, Скорпіонам - заздрість

Реклама
12:33

Данілов розніс бредні Симоньян: Росія зануриться в морок, хаос і справжню громадянську війнуВідео

12:17

"Цей день настав": Нікітюк вперше показала бойфренда, але розчарувала шанувальників

12:13

Іран вперше визнав постачання дронів Росії, але є нюансВідео

11:57

Танки Leopard 2 для ЗСУ: посол України розповів про переговори з ФРНВідео

11:42

"Вчепилися один одному в горло": Путіну загрожує втрата влади, в його оточенні війна - журналісткаВідео

11:29

За два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна"Відео

11:23

Допоки не гасне світло: як зробити повербанк своїми рукамиВідео

11:01

Ризикуєте залишитися без техніки: як не можна протирати екрани ноутбуків і телевізорів

10:35

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізаціюВідео

10:34

ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISWВідео

10:09

Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

09:59

"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"Відео

09:34

На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнямиВідео

09:31

"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командираВідео

09:27

Роками буде як нове: 3 "золоті" правила, щоб взуття прослужило довше

Реклама
09:16

В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолоданняВідео

08:40

Як швидко прибрати пирхоту в горлі: хворобу як рукою знімеВідео

08:33

Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

08:30

Кружляють голови і розбивають серця: 5 імен, власниці яких - фатальні жінкиВідео

08:25

Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією

08:20

Прилітатиме окупантам найближчим часом досить інтенсивноПогляд

08:06

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

08:05

Дешевше і якісніше, ніж в магазині: як зробити свічки своїми руками в домашніх умовах

07:53

Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - КулебаВідео

07:22

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISWВідео

07:13

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

06:20

Путіна ще раз спіймали на брехніПогляд

05:10

Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

04:30

Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експертВідео

03:50

Колишня Кличко засвітила шикарне декольте

03:20

Чому не треба викидати шкірку від бананів: 6 способів використання бананової шкірки

02:45

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання Путіна у війні проти УкраїниВідео

02:10

Як надовго позбутися неприємного запаху взуття: врятує копійчаний аптечний засіб

01:31

"Без трусів прийшла": Волочкова стала посміховиськом в салоні краси

01:29

Як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ: експерт назвав два сценарії

Реклама
01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Ракам - важлива новина, Терезам - витрати, Водоліям - суперницяВідео

00:15

"Росії доведеться піти на поступки": Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з УкраїноюВідео

04 листопада, п'ятниця
23:44

"Ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча потужно написала про українців

23:26

"Ми красиві, ми росіяни": істеричка Кіркоров біситься через санкції

23:20

Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

23:20

Як позбутися павуків в домі назавжди: перевірені методи

23:06

На межі: Ріанна вигуляла запаморочливо обтягуючу сукню

23:00

"Відправляють тисячі людей в "м'ясорубку": Зеленський розкрив брехню Кремля щодо переговорівВідео

22:35

В Україні відключили понад тисячу терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням - CNN

22:32

РФ погрожує Ізраїлю помстою у разі поставок зброї Україні - BloombergВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осінь
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти