Показав жіночий статевий орган: Басков публічно образив інвалідів

Микола Басков перейшов всі кордони, вважають росіяни.
Російський співак Микола Басков вляпався в черговий скандал. Любителя війни звинуватили в неповазі до людей з обмеженими можливостями.
З екранів телевізорів Басков образив інвалідів по слуху, показавши з екрану непристойний жест. На вчинок зірки звернув увагу актор Стас Садальський, до якого звернулися люди, які недочувають.
"У Москві безліч глухонімих, і вони дуже ображаються, коли Коля Басков робить руки так. Цей жест на мові глухих означає - жіночий статевий орган. Можна Колі так більше не робити? До мене звернулися слабочуючі, хочу, щоб до їхньої думки прислухалося керівництво ТБ", - написав Садальський.
Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандал.
Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.
Також ми писали, що російська журналістка Ксенія Собчак, яка досі не озвучила виразної позиції щодо війни в Україні, "пройшлася" по дуету путіністів - Олегу Газманову і Олександру Маршалу.
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