"Скільки будемо терпіти цю шкапу?": путініст Басков накинувся на Собчак через скривдженого Газманова

Басков, Собчак / скріншот

Російська журналістка Ксенія Собчак, яка досі не озвучила виразної позиції щодо війни в Україні, "пройшлася" по дуету путіністів - Олегу Газманову та Олександру Маршалу.

Телеведуча зізналася, що чекала від артистів чогось більшого і назвала їх спів тужливим. Микола Басков був обурений словами зірки.

На захист своїх колег став ще один шанувальник війни Микола Басков, та не просто, а написав цілий вірш.

"Скільки будемо терпіти цю шкапу

Ту, що душить пісні народні

Бридко повзає щось Собчаче

По культурному тілу Батьківщини...

Гадити на народного артиста,

Хто давно і класика і ретро

Може тільки та, хто креативно

Ссить або плює назустріч вітру..."

читайте також"Краще б про війну висловився": ображена Собчак накинулася на Сабурова за жарт про коняНагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

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