"Скільки будемо терпіти цю шкапу?": путініст Басков накинувся на Собчак через скривдженого Газманова

Співак-путініст різко висловився на адресу журналістки.
Російська журналістка Ксенія Собчак, яка досі не озвучила виразної позиції щодо війни в Україні, "пройшлася" по дуету путіністів - Олегу Газманову та Олександру Маршалу.
Телеведуча зізналася, що чекала від артистів чогось більшого і назвала їх спів тужливим. Микола Басков був обурений словами зірки.
На захист своїх колег став ще один шанувальник війни Микола Басков, та не просто, а написав цілий вірш.
"Скільки будемо терпіти цю шкапу
Ту, що душить пісні народні
Бридко повзає щось Собчаче
По культурному тілу Батьківщини...
Гадити на народного артиста,
Хто давно і класика і ретро
Може тільки та, хто креативно
Ссить або плює назустріч вітру..."
читайте також"Краще б про війну висловився": ображена Собчак накинулася на Сабурова за жарт про коняНагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз в гей-скандал.
Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.
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