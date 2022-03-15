Поки в Україні війна: Maruv знялася для російського глянцю

Maruv знялася для російського глянцю і дала велике інтерв'ю / instagram.com/maruvofficial

Українська співачка Maruv (справжнє ім'я - Анна Корсун) дала інтерв'ю про свою вагітність для російського журналу Hello.

Раніше у артистки вже були конфлікти через її політичні погляди (через концерти в Росії вона не поїхала на Євробачення від України в 2019 році). Також вона активно будувала кар'єру на сцені країни-окупанта.

Поки її рідна країна охоплена полум'ям війни, Росія публікує велике інтерв'ю з Корсун, в якому артистка розповідає про те, як вагітність змінила її життя.

Варто відзначити, що делікатне положення артистки на вибір вбрання ніяк не вплинуло - Марув як і раніше прихильниця перебільшеної сексуальності.

Втім, у російському виданні зазначили, що інтерв'ю та фотосесія відбулися наприкінці січня 2022 року, тобто до нападу Росії на Україну. Зараз співачка не дає жодних коментарів російським журналістам, і ховається від військових дій десь у Київському передмісті.

Maruv знялася для російського глянцю і дала велике інтерв'ю / instagram.com/hello__ru

Maruv знялася для російського глянцю і дала велике інтерв'ю / instagram.com/hello__ru

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Раніше в Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. В результаті загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Український телеведучий Дмитро Комаров прибув на місце трагедії і зняв наслідки ракетного удару, щоб злочини окупантів побачив весь світ.

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