Після скандалу із втечею чоловіка: Таня Пренткович оголосила про нову вагітність

Українська блогерка-мільйонниця Тетяна Пренткович, яка потрапила в скандал через виїзд її чоловіка Андрія Гонковського за кордон під час повномасштабної війни, поділилася у своєму блозі в Instagram радісною для їхньої сім'ї новиною - скоро у них з'явиться ще одна дитина.
Пара вже виховує двох хлопчиків - Івана та Адама. Шанувальники зазначають, що сім'ї Пренткович дуже не вистачає ще однієї дівчинки, крім Тані.
Про свою вагітність блогерка повідомила чуттєвим муд-відео під коротким заголовком "+1". У кадрі Пренткович у білій легкій сукні ніжно обіймає кругленький животик, та гуляє пляжем із чоловіком і синами.
З майбутнім поповненням Таню Пренткович вже привітали Христина Горняк, Даша Квіткова, Ксюша Манекен тощо.
Дивіться відео, яким Таня Пренткович оголосила про третю вагітність:
Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком
Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".
У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українка з найбільшими вилицями у світі, модель і блогерка Анастасія Покрещук, розповіла про аборт і відмову заводити дітей, і розкрила причину своїх рішень.
Також українська співачка Настя Каменських у сльозах поділилася особистим. Вона порушила важливе питання, щодо якого артистка не може стримати свої емоції.
Читайте також:
- Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки
- Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком
- "Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред