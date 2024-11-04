"Поки ми спали": Лайма Вайкуле потрапила під соснопад

Артистка показала серйозні наслідки негоди, яка охопила Юрмалу.

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Лайма Вайкуле новини - біля будинку Вайкуле в Юрмалі попадали дерева через шторм / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

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У Латвії через сильний вітер падали дерева

Лайма Вайкуле поскаржилася на наслідки шторму

На вихідних Латвію накрив сильний вітер. Жертвою негоди стала відома співачка Лайма Вайкуле.

Вночі, поки артистка спала, шторм розорив її подвір'я - поламав дерева, засипав усе гілками та трісками. Наслідки Вайкуле показала у своєму блозі в Instagram.

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У кадрі артистка сидить на поваленій сосні, і розгублено розводить руками. Навколо неї бігає її песик, досліджуючи розруху. На щастя, ніхто від штормового вітру не постраждав.

"Учора в нас був соснопад! Подивіться, що сталося, поки ми спали!" - здивовано вигукнула Лайма Вайкуле на відео. У коментарях шанувальники радіють, що зі співачкою все гаразд, і також розповідають про наслідки сильного вітру.

Лайма Вайкуле новини - біля будинку Вайкуле в Юрмалі попадали дерева через шторм / instagram.com/laima_vaikule_official

Хто така Лайма Вайкуле? Лайма Вайкуле - латвійська співачка й акторка. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле сказала, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканала Россия-1 співачка пояснила, що готова відвідати півострів тільки після зняття санкцій.

У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

Лайма Вайкуле - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що латвійська співачка Лайма Вайкуле зробила сміливий прогноз про війну. Артистка пильно слідкує за військовими подіями та політичною ситуацією, тому має свою думку про те, який розвиток матиме це протистояння.

Також зірка прокоментувала позицію співака Валерія Леонтьєва щодо війни в Україні. З моменту початку повномасштабного вторгнення він повністю зник з інформаційного простору.

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