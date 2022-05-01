Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

Це була її перша згадка Батьківщини за весь час повномасштабної війни.
Співачка українського походження Наташа Корольова за більш ніж два місяці повномасштабного вторгнення рф в Україну, не зронила про цю трагедію ні слова.
Більше того - весь цей час "Русалка" не давала концертів, не відвідувала вечірок і не вела соц. мережі, загалом зникла з радарів. І, за чутками, зробила це без свого "Дельфіна" в стрінгах. У ЗМІ раніше активно писали про те, що Корольова постійно свариться зі своїм чоловіком Сергієм Глушко (Тарзан). Старий стриптизер виявився переконаним путіністом, схвалює військову агресію кремля і навіть погрожував Третьою світовою. Наташа, за цими ж чутками, залишалася на боці своє історичної батьківщини (Корольова - киянка).
Але часом мовчання красномовніше будь-яких слів. Співачка "знайшлася" в День народження Філіпа Кіркорова 30 Квітня. Вона похвалилася запрошенням на його ювілейний виступ.
На своїй сторінці співачка також опублікувала фото з особистих архівів, на якому вона сидить у Кіркорова на плечах.
"Філічка з ювілеєм!!! Ти супер профі і великий фанат своєї справи !!! Сил тобі, здоров'я і натхнення !!! Моя улюблена фотка зроблена на Полароїд за лаштунками "Пісні року" в Києві в Палаці Україна!" - підписала кадр Королева.
Іронічно, що лише День народження Кіркорова змусив співачку згадати про Україну.
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Раніше Філіп Кіркоров, який утримувався від коментарів про війну в Україні, публічно підтримав полоненого кума Путіна Віктора Медведчука, вимагаючи для зрадника європейської справедливості.
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