"Зачистіть цю гидоту": Гордон "розпік" запроданку Корольову, пригадавши погрози її чоловік-стриптезера

Гордон "розпік" запроданку Королеву, пригадавши погрози її чоловік-стриптезера / скріншот

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Наташа Корольова зайняла вкрай неправильну позицію, адже вона народилася і виросла в Україні, а під час війни на своїй батьківщині продовжує анонсувати концерти в Росії.

В інтерв'ю славі Дьоміну Гордон зазначив, що така поведінка співачки "підірвала його".

"Є такі дивні люди як Наташа Корольова. М'яко кажучи, дивні. Наташа Корольова жила зі мною поруч на Борщагівці в Києві, ми вчилися в одній школі в різний час. Це дівчинка, яка співала з дитинства українські пісні в українському хорі. Краще б вона промовчала... коли наша країна стікає кров'ю, вона постить у себе в Instagram рекламу своїх концертів в Урюпінську в Росії. Мене це підірвало", - заявив журналіст.

Не обійшов стороною Гордон і Тарзана - чоловіка співачки.

читайте такожМама Наташі Корольової "попрощалася" з зятем-путіністом Тарзаном і підтримала Україну"Я не кажу про її тупого чоловіка з українським прізвищем Глушко, який каже: "давайте хлопці, зачистіть цю бандерівську гидоту". Що він мені здався ... але ось вона, яка повинна була хоч помовчати, а ти концерти свої постиш, ідіотка", - гнівно висловився Дмитро Гордон.

Нагадаємо, за кілька днів до початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну Наташа Корольова опублікувала ролик, в якому українською мовою виконує пісню Ой у гаю при Дунаю, якій, за її ж словами, зазвичай піднімає собі настрій.

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