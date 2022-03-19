"Гинуть діти і руйнуються наші міста": Монатік емоційно звернувся до фанатів

Монатік / УНІАН

Український співак Монатік вирішив перенести або скасувати всі концертні шоу за кордоном. Він пояснив, що зробив це через напад Росії.

Монатік сподівається, що всі фанати його зрозуміють. Він оголосив про скасування концертів і висловив надію, що його зрозуміють.

"В Україні повномасштабна війна. Гинуть наші люди, діти, руйнуються наші міста. Всі концертні шоу MONATIK, заплановані раніше (Прибалтика ,Туреччина, Казахстан, Єгипет), переносяться до припинення злочинних військових дій російської влади на території суверенної України", – підкреслив виконавець.

Монатік додав, що обов'язково відновить всі концерти, коли в Україні настане мирний час. Також він додав, що може проводити благодійні виступи.

"Всі можливі благодійні виступи, спрямовані на збір коштів для ЗСУ та придбання гуманітарної допомоги для громадян нашої країни, будуть додатково анонсовані на офіційних джерелах. Все буде Україна!",- написав він.

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