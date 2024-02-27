Подробиці смерті 32-річного Юрія Ворожко - сім'я блогера звернулася в поліцію

Вдова Ворожко Ірина розповіла, коли та за яких обставин відбудеться прощання з Юрієм.

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Від чого помер Юра Ворожко - подробиці смерті блогера Ворожко / колаж: Главред, фото: instagram.com/yura_vorozhko

32-річний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко, який створював добрий контент про допомогу людям, 26 лютого був знайдений мертвим у басейні спортивного комплексу Fun Club у Кропивницькому. За попередніми даними поліції смерть була ненасильницькою.

27 лютого подруга і колега Ворожко Катерина Стерпул у своєму блозі в Instagram опублікувала кадри висновків судово-медичної експертизи тіла блогера - в документі значиться, що смерть настала в результаті механічної асфіксії. Іншими словами Юрій захлинувся.

Пізніше Стерпул розповіла, що при перегляді запису камер відеоспостереження з Fun Club, було виявлено, що Ворожко перебував під водою більше 10 хвилин, проте персонал спортивного комплексу не поспішав на допомогу покійному. За порадою адвоката сім'я блогера подасть заяву в поліцію на представників Fun Club за злочинну недбалість, яка призвела до смерті людини.

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Поки Катерина Стерпул займалася правовою стороною загибелі Ворожко, вагітна дружина Юрія Ірина опублікувала ролик, в якому розкрила подробиці прощання з чоловіком. Воно відбудеться 28 лютого о 13:15 на Дальносхідному кладовищі у Кропивницькому. Після прощання тіло Юрія Ворожка, згідно з його прижиттєвим бажанням, буде кремовано.

Ірина також звернулася до тих, хто прийде прощатися з блогером, з проханням замість квітів приносити дитячі іграшки, а також предмети особистої гігієни для дітей і дорослих. "Юра завжди прагнув допомагати іншим, тому ми вирішили вшанувати його пам’ять саме таким чином. І в останнє від його імʼя зробити добру справу. Після похорон усі зібрані речі будуть розподілені серед тих, хто потребує допомоги", - повідомила вдова Ворожко.

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