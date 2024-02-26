Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32

Ворожко запам'ятається підписникам добрими відео, які мотивували багатьох людей.

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Помер Юрій Ворожко / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/yura_vorozhko

Популярний український блогер Юрій Ворожко помер у віці 32 років. Тіло чоловіка було виявлено в басейні одного зі спортивних комплексів у Кропивницькому.

Про це повідомляє Суспільне. Кропивницький. Новину про смерть Ворожко підтвердив керівник комплексу Гарік Хачатрян. Також заяву зробила речник поліції області Віталіна Бевзенко. Вона підкреслила, що за попередніми даними смерть блогера була ненасильницькою.

"Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять в результаті проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

відео дня

Дружина Юрія також підтвердила його смерть. На його сторінці в Instagram вона опублікувала сторіс, де пообіцяла повідомити деталі щодо смерті і прощання з покійним блогером.

Юрій Ворожко - популярний блогер, який публікував відео, в яких допомагав нужденним, оплачував покупки бідних пенсіонерів в супермаркеті, проводив соціальні експерименти та благодійні акції. За його діяльністю стежили понад мільйон підписників на YouTube, понад 500 тис. в TikTok і майже 200 тис. на двох сторінках в Instagram.

Один з останніх постів Ворожко в Instagram - фотографії з гендер-паті: блогер, його дружина та двоє дітей дізналися, що в їхній родині скоро з'явиться ще одна дівчинка.

Помер Юрій Ворожко / instagram.com/yura_vorozhko

Раніше стало відомо про смерть музи режисера Федеріко Фелліні італійської акторки Сандри Міло, найбільш відомої завдяки фільму "8 1/2". Артистці було 90 років, 70 з яких вона присвятила творчості.

Також зарубіжні ЗМІ, з посиланням на заяву сім'ї артиста, повідомили, що Френк Фаріан, засновник і ідейний натхненник легендарного гурту Boney M, помер у своєму будинку в Майамі.

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