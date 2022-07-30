Аллегрову, яка підтримала війну в Україні, женуть зі сцени в РФ

Ірина Аллегрова / скріншот

Співачка Ірина Аллегрова, яка підтримує війну в Україні, залишилася без заробітків у Росії.

Річ у тому, що вона вимагає величезні гонорари за свої виступи. Нещодавно директор Аллегрової повідомив, що виступ артистки на приватному заході обійдеться в 12 мільйонів рублів за 50-хвилинну появу на сцені.

"За що їй платити? За 50 хвилин виступу, та ще й, напевно, під фонограму, записану багато років тому? Або за камзол, який вона не знімає роками і з яким, здається, вже зрослася? Це просто обурливо!",- заявив журналіст.

За його словами, такі гонорари за виступ у російському шоу-бізнесі беруть одиниці.

читайте також"Шалену імператрицю" Аллегрову вигнали з концерту самі глядачі"Пугачова стільки не просила за концерт. А Аллегрова, на мій погляд, за ступенем таланту і поруч з нею не стояла! Зате нахабством і рвацтвом, здається, переплюнула всіх колег", - заявив журналіст.

Нагадаємо, російська співачка підтримує війну в Україні і не збирається виїжджати з РФ. Пропагандистка Маргарита Симоньян запевняє, що Аллегрова подзвонила їй особисто і запевнила, що "вона на їхньому боці".

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